Coordinador del empalme de Abelardo De La Espriella aseguró que “tendrá acceso al 100 % de las entidades del Estado”

Se siguen conociendo detalles de la instalación del empalme que se realizó este jueves en la Casa de Nariño entre los gobiernos de Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella, paso previo a la transición hacia la nueva administración que asumirá el poder el próximo 7 de agosto.

Por medio de un comunicado de prensa, el equipo del mandatario electo, Abelardo De La Espriella, dio a conocer los lineamientos que marcarán el desarrollo de las sesiones de empalme.

Entre los principales puntos, se estableció que las sesiones serán grabadas y concluirán con un acta oficial sobre los avances del proceso de empalme.

“El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, coordinador de la Comisión de Empalme del Gobierno del presidente electo Abelardo De la Espriella, sostuvo este jueves la primera reunión oficial con la Comisión de Empalme del Gobierno saliente, encabezada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila. ‘El empalme no es un simple acto de transición administrativa. Es un proceso de verificación de oportunidades, pero también de riesgos reales en la gestión pública. Los colombianos merecen conocer la verdad sobre el estado del país’”, afirmó Restrepo.

Gustavo Petro quiere que las sesiones de empalme con el Gobierno de Abelardo De La Espriella se transmitan por televisión

Y agregó: “Toda la información oficial será publicada a través del Departamento Nacional de Planeación; las reuniones serán grabadas por ambas partes, cada sesión contará con un acta oficial y el Gobierno entrante tendrá acceso al 100 % de las entidades del Estado. El proceso tendrá una primera etapa de entrega de información y una segunda fase para solicitar aclaraciones y documentación adicional”.

Comunicado presidente electo Abelardo De la Espriella. Foto: Comunicado presidente electo Abelardo De la Espriella.

“De forma paralela, la Comisión de Empalme Anticorrupción continuará su labor de verificación sobre la información recopilada durante los últimos ocho meses, analizando denuncias ciudadanas relacionadas con contratación, situación de caja, litigios, fondos con baja trazabilidad y eventuales capturas institucionales. ‘Para nosotros, la construcción de la Patria Milagro comienza con la verdad y la transparencia. Si encontramos irregularidades que ameriten la intervención de las autoridades competentes, actuaremos con responsabilidad y las pondremos en su conocimiento’, concluyó el vicepresidente electo”, recalcó el documento.

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Por último, el saliente Gobierno de Gustavo Petro publicó un mensaje en la cuenta oficial de X de la Presidencia de la República: “El Gobierno Nacional ratificó que ejercerá plenamente sus responsabilidades constitucionales hasta el 6 de agosto. Durante la primera reunión de empalme, el ministro delegatario Germán Ávila explicó que las recomendaciones del equipo del gobierno entrante serán escuchadas con respeto, pero dejó claro que todas las decisiones sobre el funcionamiento del Estado seguirán siendo competencia del Gobierno del presidente @petrogustavo hasta la culminación de su mandato”.