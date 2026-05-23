En la última medición de AtlasIntel para SEMANA, los escenarios de segunda vuelta despejan una de las principales inquietudes que se han planteado en la campaña presidencial entre los votantes de centro y derecha: quién podría derrotar con una mayor ventaja al candidato del petrismo, Iván Cepeda.

La encuesta de AtlasIntel que querían callar: Abelardo de la Espriella está prácticamente empatado con Iván Cepeda y le ganaría en segunda vuelta por más de ocho puntos

En los datos presentados por AtlasIntel, Abelardo de la Espriella es ese candidato. Según la medición, el abogado penalista alcanzaría el 50 por ciento de los votos, mientras que el senador del Pacto Histórico obtendría el 41,3 por ciento. Eso representa una diferencia de más de 8 puntos a favor del candidato de derecha.

ABELARDO DE LA ESPRIELLA-IVÁN CEPEDA Foto: AtlasIntel - SEMANA

Paloma Valencia también le ganaría a Cepeda, pero el margen sería más estrecho. La senadora del Centro Democrático obtendría el 44,6 por ciento de los votos, mientras que Cepeda alcanzaría el 41,5 por ciento. En el caso de Fajardo (38,8 por ciento), habría un empate técnico con Cepeda (38,7 por ciento).

PALOMA VALENCIA-IVÁN CEPEDA Foto: AtlasIntel - SEMANA

El otro escenario medido es el de Sergio Fajardo contra Iván Cepeda. Allí se daría un empate técnico: el candidato de centro obtendría el 38,8 por ciento y el del progresismo, el 38,7 por ciento.

SERGIO FAJARDO-IVÁN CEPEDA Foto: AtlasIntel - SEMANA

Según la medición de AtlasIntel, Abelardo de la Espriella hoy no solo es el único candidato que tendría chance de pasar a la segunda vuelta al lado de Iván Cepeda, sino que está compitiendo con la carta de Gustavo Petro casi que cabeza a cabeza.

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En la intención de voto de primera vuelta, Iván Cepeda alcanza el 38,7 por ciento, y Abelardo De la Espriella, el 37,3 por ciento. Eso significa prácticamente un empate técnico de cara a la primera vuelta, teniendo en cuenta que el margen de error del estudio es del 1 por ciento.

Los otros candidatos que participan en la contienda están mucho más lejos: Sergio Fajardo (3,9 por ciento), Claudia López (1,1 por ciento), Santiago Botero (0,4 por ciento), Luis Gilberto Murillo (0,2 por ciento), Miguel Uribe Londoño (0,2 por ciento), Roy Barreras (0,2 por ciento), Sondra Macollins (0,2 por ciento), Carlos Caicedo (0,2 por ciento), Mauricio Lizcano (0,1 por ciento), Gustavo Matamoros (0 por ciento) y voto en blanco (3,2 por ciento).

SI ESTOS FUERAN LOS CANDIDATOS, ¿POR QUIÉN VOTARÍA PARA PRESIDENTE DE COLOMBIA? Foto: AtlasIntel - SEMANA

La encuesta que querían callar

La medición de AtlasIntel generó una enorme expectativa luego de que esta semana la magistrada Fabiola Márquez, del Consejo Nacional Electoral (CNE), impusiera una medida cautelar que habría prohibido su publicación.

La decisión la tomó Márquez de manera unilateral y fue tumbada días después en la sala plena del Consejo Nacional Electoral, en medio de una acalorada discusión que fue difundida en redes sociales.

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El CEO de AtlasIntel, Andrei Roman, se refirió a la controversia que ha generado la aplicación de la nueva ley de encuestas, que incluso hizo que otra encuestadora, GAD3, se retirara.

“No tengo derecho de criticar la ley; mi obligación es respetarla. En Atlas Intel estamos completamente atentos a los diversos requerimientos de la legislación. Al mismo tiempo, necesitamos hacer un buen trabajo que honre nuestra trayectoria, que es de excelencia y precisión en encuestas electorales. Entonces, estamos siempre buscando cómo reconciliar las dos cosas: respetar la ley y hacer un trabajo metodológico impecable”, aseguró en una entrevista con María Isabel Rueda en el diario El Tiempo.

Román aclaró que lo que hay son “puntos de vista diversos sobre metodología; por eso tenemos divergencias con algunos miembros de la comisión técnica de encuestas del Consejo Nacional Electoral, que estamos esperando discutir. Y, a partir de ahí, encontrar soluciones que sean pragmáticas y, siempre respetando la legislación, mejorar la calidad de las encuestas”.

Esta es la encuesta con su respectiva ficha técnica: