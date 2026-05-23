Fajardo le dice a Paloma Valencia que cerró su campaña con “personas con las que jamás me pararía en ningún lugar”

En el café que compartieron Paloma Valencia y Sergio Fajardo hubo un momento tenso. La conversación, que se realizó en vivo y ante las cámaras en el hotel El Prado de Barranquilla, también fue escenario de algunos reclamos del candidato de centro por la forma de hacer política de la candidata del Centro Democrático, quien terminó haciendo alianzas con partidos tradicionales y algunos políticos cuestionados.

“Políticamente estamos en un terreno muy diferente”: Sergio Fajardo a Paloma Valencia

Fajardo le dijo a Valencia que ella cerró su campaña con “personas con las que jamás me pararía en ningún lugar… Nunca me desvié por el poder”.

El cierre de la candidata generó controversia pues en la tarima en Barranquilla estaba a su lado el polémico senador electo Yessid Pulgar, hermano del condenado Eduardo Pulgar. El parlamentario llegó a esa campaña el pasado 19 de mayo, cuando la bancada del Partido Liberal se reunió con la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia. En el encuentro estuvieron el director de la colectividad, César Gaviria, su hijo Simón Gaviria y 43 congresistas liberales.

Fajardo aseguró que lleva un camino de 26 años haciendo política y que termina con esta carrera. “Yo no he hecho política de tarima, sino a pie. Recordó que él participó en la Ola Verde y le ganó Juan Manuel Santos, ”el de Uribe", y luego en la elección en la que ganó Iván Duque, “el de Uribe”.

“Nunca me he quejado de nadie, pero siempre he reivindicado este recorrido”, dijo.

Sergio Fajardo le dice a Paloma Valencia que ella cerró su campaña con “personas con las que jamás me pararía en ningún lugar … Yo no me desvié por el poder”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/D44Wv37Ur6 — Revista Semana (@RevistaSemana) May 23, 2026

“Cada uno de nosotros tiene su camino. Son distintos. Y yo he luchado por eso”, dijo. Fajardo aseguró que prefiere hacer política entregando volantes al frente de una universidad, como hizo en Barranquilla.

“Yo tengo todo el respeto por ti, pero en la política representamos otra política”, agregó.

El candidato dijo que eso no significa que no puedan tener “cosas en común”. Fajardo aseguró que él no tenía ningún problema en sentarse con Paloma Valencia, pero dijo también que no se sentaría con otras personas que la acompañan.

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“Yo me podría haber torcido y probablemente ya habría sido presidente de Colombia, pero nunca me torcí”, agregó.

“Con todo el respeto, con toda la seriedad... este es el camino que hemos construido”, puntualizó.

El candidato de centro también cuestionó a Valencia por su posición frente al “señor Abelardo de la Espriella, con quien tu te ibas a cargar las maletas en algún momento y ahora están en unas discrepancias gigantescas. Jamás me sentaría con él, contigo sí”.

Valencia le contestó que el conflicto de este país no tiene que ver con el uribismo. “Él no ha sido el actor de la violencia”, aseguró.

Paloma Valencia y Sergio Fajardo se reúnen en Barranquilla. Foto: Tomada de @sergio_fajardo

La candidata del Centro Democrático recordó el riesgo que vive el país ante las propuestas de asamblea constituyente y borrón y cuenta nueva. Y le pinto un escenario, cuando esa forma de ver el país tenga mayorías y elija contralor, procurador, tenga mayoría en las cortes y en la junta del Banco de la República. “De pronto cuando nos vayamos a unir, a tratar de salvar lo que queda, va a ser tarde”, dijo.

“Yo no le estoy proponiendo nada distinto a que nos tomemos este tinto, a que los puentes estén tendidos”, dijo. Valencia aseguró que quería advertir en esa conversación que hay una cosa que el país está buscando: “No caernos por ese precipicio horrible que usted tiene perfectamente detectado con la constituyente y que yo siento que avanza con esa paz total y la toma del país por los violentos”.

La candidata le propuso dejar la conversación en ese punto. Fajardo, entonces, cerró así: “Esta es mi última elección. Voy a cumplir 70 años. Y tengo más energía que cuando arranqué en Medellín con 0 % en la primera encuesta. La invitación es a que nos apoyen. Nosotros podemos ser la opción de toda Colombia, no de la mitad de Colombia", dijo.

Fajardo aseguró que también está seguro de que el país está al frente de un precipicio. “Y a ese precipicio no tenemos que llegar” aseguró al llamar a que gane en las urnas un centro moderado. “Doctor Sergio, lo queremos mucho”, concluyó Valencia.