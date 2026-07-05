Entre los pobladores del municipio de Los Andes (Sotomayor), en el departamento de Nariño, circulan audios en los que un grupo armado intimida a la ciudadanía por el resultado de la segunda vuelta que llevó a Abelardo De La Espriella a la Presidencia de Colombia.

El temor comenzó la semana después de las elecciones, cuando inició a circular un audio llamando a una reunión en zona rural en el que informaban que los líderes comunales ya habían sido convocados a ese encuentro.

El llamado “voto fusil”: estas son las zonas donde los grupos armados habrían intimidado a los colombianos para votar

Y no solo estaban citados los adultos, porque los grupos armados también exigieron la presencia de los menores de edad residentes en la zona, quienes cumplieran el requisito de ser mayores de 14 años, se hicieran presentes en la reunión.

Uno de los pobladores que fue citado a ese encuentro relató a SEMANA el miedo que se vive en la zona tras los comicios. Los habitantes fueron llamados a una vereda y luego fueron trasladados a otro lugar en donde se vieron obligados a escuchar a disidentes de las Farc.

Elecciones 2026: este es el balance de la MOE sobre la segunda vuelta presidencial

“Todo un pueblo movilizándose, cambiándose de vereda, porque citaron a una reunión. Llegamos a un coliseo en el que se presentaron como la organización Franco Benavides y dijeron que tenían varios puntos a tratar”, relató uno de los asistentes, quien pidió guardar su identidad por temor por su vida.

La reunión se desarrolló en un coliseo. Allí le dijeron a los asistentes que los vendedores de drogas tenían 24 horas para salir del pueblo y también pidieron “dar un paso al frente” a las personas que votaron por De La Espriella.

Gobierno Petro presentará reforma tributaria a dos semanas de entregar el poder: información se conocería en la comisión de empalme

En la región hacen presencia las disidencias de las Farc comandadas por Iván Mordisco, el Estado Mayor Central (EMC). Precisamente, uno de las estructuras identificas por las autoridades en la zona es la Franco Benavides, la misma que mencionó el testigo de la reunión en su relato a SEMANA.

“Como último punto pidieron dar un paso al frente a quienes votaron por Abelardo. Nadie se atrevió a salir. Acto seguido, dicen que tienen identificados a los que votaron y que habrá un impuesto a la revolución de 30 millones de pesos que le cobrarán a esas personas”, agregó esta persona.

Thomas Greg & Sons denuncia al abogado del Pacto Histórico por presunta campaña para sabotear el escrutinio

Los disidentes de las Farc no quedaron conformes con el resultado de las elecciones en el municipio. En las urnas de Los Andes (Sotomayor) se depositaron 4.811 votos por Iván Cepeda y 1.249 por De La Espriella en la segunda vuelta, pese a que en la primera vuelta quien es hoy presidente electo solo había alcanzado 1.072 sufragios a su favor.