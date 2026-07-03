La Misión de Observación Electoral (MOE) presentó el informe preliminar sobre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. En el reporte esa institución subrayó la rapidez del proceso de preconteo y la coincidencia en un 99,99% entre la información arrojada por ese proceso y el escrutinio.

El organismo destacó que esa nivel de concordancia “lo que demuestra un alto nivel de simetría técnica y trazabilidad” y recalcó que sus modelos estadísticos (que han sido aplicados desde 2007) darían cuenta de que la alta participación en zonas de conflicto habría respondido a una alta cohesión ciudadana entorno a los comicios.

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“En este informe resaltamos la solidez operativa y la precisión técnica en el procesamiento de la voluntad ciudadana. También alertamos ciertos temas que nos parece que merecen una atención especial, por ejemplo, la degradación del debate público, la opacidad en estrategias publicitarias paralelas y la persistencia de focos de violencia contra líderes políticos y la prensa en los territorios”, resaltó la directora de la MOE, Alejandra Barrios.

Las preocupaciones de la MOE

Uno de los puntos que preocupó a la MOE tiene que ver con el traslado del debate político al escenario judicial, comportamiento que se evidenció en las acciones judiciales proferidas por las campañas o contra candidatos presidenciales.

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Sumado a esto, alertó sobre el deterioro del discurso digital, escenario donde la conversación pasó de los insultos entre sectores políticos a la descalificación, las narrativas de criminalización, deshumanización y estigmatización del adversario.

Los investigadores de la MOE puntualizan que en la conversación digital se hicieron recurrentes los ataques por cuestiones de género, asuntos raciales y étnicos; también se intensificaron narrativas de fraude y desconfianza electoral, aspectos que según el reporte reforzaron un clima de polarización y contribuyeron a presentar la contienda electoral como una disputa existencial entre sectores políticos.