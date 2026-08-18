Polémica en el ICBF: directora Carolina Restrepo alertó de utilización de menores de edad con fines ideológicos

La directora del ICBF, Carolina Restrepo Cañavera, llegó a las instalaciones de la entidad que tendrá a cargo en el arranque del gobierno de Abelardo De La Espriella. Sin embargo, al ingresar encontró mensajes que aparentemente habrían sido escritos por menores de edad con tintes políticos e ideológicos.

Carolina Restrepo Cañavera fue designada como directora del ICBF por el presidente electo, Abelardo De La Espriella

“Cómo usan a los niños. Esto es absolutamente abusivo, un niño qué va a saber qué es eso”, afirmó la directora indignada.

Uno de los mensajes que se ve escrito en una de las paredes de la entidad, cercana a la oficina de la dirección, dice: “Aquí estuvo la resistencia chiquita”. Además, se denota otra especie de grafitis al lado de ese mensaje que aparentemente habrían sido hechos por los menores de edad.

“Los niños lo único que tienen es que jugar”, dijo la directora Restrepo. En otro de los mensajes se ve el símbolo del comunismo a nivel internacional: la hoz y el martillo, lo que también fue cuestionado por la funcionaria.

En los últimos días, Restrepo aseguró que recibió ataques por sus primeras decisiones en el cargo. “No pierdan su tiempo tratando de presionarme, intimidarme o desgastarme con ruido, ataques o desinformación. No va a funcionar”, aseguró tras esos hechos.

Según dijo, no llegó al ICBF para administrar “lo de siempre” y proteger intereses particulares o conservar privilegios. “Llegué para poner orden, revisar lo que haya que revisar y cambiar lo que haya que cambiar. Así que pueden hablar, atacar y hacer todo el ruido que quieran. No me voy a echar para atrás ni un centímetro. La transformación del ICBF ya comenzó y no tiene reversa, les guste o no”, aclaró.

La polémica se generó porque la directora se puso al frente de la emergencia tras el terremoto, a pesar de no haberse posesionado para ese momento.

Los grafitis estaban pintados a pocos metros de la dirección general de la entidad. Foto: FOTO: ICBF

La funcionaria habilitó un correo electrónico personal para recibir información relacionada con los menores de edad que eran localizados y eran reportados como desaparecidos tras el terremoto.

“Vamos a organizar la información que llegue y a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar a encontrarlos. En momentos como este no hay cargos que esperar ni tiempo que perder. Los niños de Colombia son la prioridad”, dijo sobre esa iniciativa.

Restrepo les ha salido al paso a esas críticas. “No actúo en nombre del ICBF ni estoy impartiendo instrucciones a nadie dentro de la entidad. Soy una ciudadana. Y como ciudadana creo que algo tenemos que hacer como país cuando desaparece un niño. Francamente, me preocupa más encontrarlo que buscar razones para no ayudar a buscarlo”, dijo tras esos señalamientos.