“El mérito por encima de la politiquería”: Abelardo De La Espriella elige personal del ICBF

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó el inicio de las jornadas de evaluación de hojas de vida para proveer vacantes en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Abelardo de la Espriella y Ana Lucía Pineda mostraron las casas que se darán a damnificados por el terremoto en Risaralda

El mandatario informó que estaba “con la directora del ICBF, María Carolina Restrepo Cañavera, revisando y escogiendo los mejores perfiles del Banco de Talentos de la Patria Milagro”.

Presidente De La Espriella promete en diez días solucionar crisis de agua potable en Santa Marta: convocó reunión urgente

Durante el anuncio, el jefe de Estado enfatizó los criterios de selección que regirán en las entidades estatales:

“Queremos gente preparada, honesta y con verdadera vocación de servicio para trabajar por nuestros niños y nuestras familias. En este Gobierno las oportunidades deben ser para los mejores, no para los recomendados. ¡El mérito por encima de la politiquería!”.

La meta del nuevo gobierno es estructurar una plantilla de funcionarios que cuente con las competencias técnicas necesarias para administrar la oferta social orientada a la primera infancia y la adolescencia en todo el territorio nacional, garantizando idoneidad profesional en cada una de las regionales de la institución.

Funcionamiento del Banco de Talentos y uso de tecnología

El Banco de Talentos de la Patria Milagro opera como la plataforma digital oficial del Gobierno concebida para recolectar hojas de vida de ciudadanos en todo el país.

Su arquitectura tecnológica incorpora algoritmos de inteligencia artificial para organizar y filtrar las postulaciones de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas en los cargos.

Presidente Abelardo De La Espriella seleccionando personal para el ICBF. Foto: Presidencia

El procedimiento de postulación se realiza íntegramente a través de la web institucional. Los aspirantes deben completar un formulario con sus datos básicos, detallar su trayectoria académica y laboral, e incorporar la documentación de soporte en formatos digitales estándar.

El sistema admite perfiles de niveles técnico, tecnólogo y profesional para ser evaluados.

Esta herramienta tecnológica permite automatizar la clasificación de la experiencia, reduciendo los tiempos de respuesta en las convocatorias públicas y garantizando un análisis transparente de las credenciales presentadas por los profesionales que buscan vincularse a la administración pública.

Apuesta por la meritocracia en el periodo 2026-2030

La implementación de este repositorio digital responde a la premisa de eliminar las recomendaciones políticas tradicionales en el nombramiento de servidores públicos. Las autoridades señalaron que la plataforma será el canal principal para la vinculación de talento humano durante el cuatrienio 2026-2030.

Con la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, revisando y escogiendo los mejores perfiles del Banco de Talentos de la Patria Milagro. Queremos gente preparada, honesta y con verdadera vocación de servicio para trabajar por nuestros niños y nuestras familias. En este Gobierno las oportunidades deben ser para los mejores, no para los recomendados. ¡El mérito por encima de la politiquería! ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 6, 2026

Al centralizar las solicitudes de empleo en un portal único supervisado por inteligencia artificial, el Gobierno busca reducir la discrecionalidad en la contratación pública y evitar el uso de intermediarios políticos para acceder a los empleos del Estado.

La Presidencia de la República reiteró que la plataforma continuará abierta para que profesionales de diversas disciplinas sigan registrando sus perfiles, asegurando que las futuras vacantes de la rama Ejecutiva se proveerán mediante este mismo mecanismo de evaluación técnica.