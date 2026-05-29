SEMANA: Usted dice que fue gerente de campaña de Paloma Valencia, pero Gabriel Vallejo y María del Rosario Guerra lo desmienten y dicen que nunca ocupó ese puesto. ¿Cuál fue su rol?

Nicolás Pérez (N.P.): Fui el gerente nacional de la campaña desde junio, nombrado por Paloma (Valencia). Entiendo que a la campaña le genere unas dificultades con mi salida, incluso le escribí al director del partido, Gabriel Vallejo, por quien siento un gran aprecio y por eso me extraña este comentario. Él más que nadie sabe que acompañé a Paloma desde el principio, pero esta decisión, que la tomo por coherencia, ha generado un malestar.

SEMANA: Usted dice que llegó desde junio del año 2025...

N.P.: Sí, llegué desde junio. Incluso, me ofreció la gerencia cuando ya había que registrarse ante el Consejo Nacional Electoral y a mí no me ha gustado encargarme del dinero. Esta conversación la tuve con Paloma varias veces y por eso no acepté el nombramiento de gerente ante el Consejo Nacional Electoral, para no encargarme de nada que tuviera que ver con dinero. María del Rosario llegó en mi reemplazo. Yo fui legítimamente nombrado por Paloma y solo tengo aprecio por ella.

Paloma Valencia Nicolás Pérez Foto: Suministrado a SEMANA

SEMANA: Gabriel Vallejo dice que usted se fue de la campaña hace cuatro meses. ¿En qué fecha se fue?

N.P.: Eso se puede verificar en las imágenes. Acompañé a Paloma, incluso, en la celebración de la ganada de la consulta. En ese momento, ya oficialmente la gerente nacional de la campaña era María del Rosario, quien me reemplazó en ese cargo cuando yo no acepté la inscripción ante el Consejo Nacional Electoral.

Tomé la decisión de acompañar a Abelardo el día jueves (28 de mayo). Me salí de los chats de la campaña en los últimos dos días, aunque estuve ayudando desde el principio. Yo me sentaba con Paloma en su casa a diseñar la campaña porque no tengo sino amor por las mujeres y mi sueño es ver a una mujer en la Presidencia de la República. Que hoy no agradezcan mi ayuda como gerente nacional y después como director político de la campaña es otra cosa. Los primeros estrategas pueden decir que no hay duda del papel que desempeñé en la campaña desde el día cero.

SEMANA: ¿Por qué decide apoyar a Abelardo y no a Paloma?

N.P.: Por coherencia. Paloma es una mujer por la que siento gran admiración y respeto, y creo que se ha desdibujado de la Paloma con la que empecé a trabajar. Con María del Rosario Guerra tengo diferencias en la forma del manejo de la campaña. Ella es la artífice de que Juan Daniel Oviedo sea la fórmula vicepresidencial de Paloma; él fue parte de su UTL. En los manejos administrativos y financieros, ella me pidió que firmara unas cosas que yo no quise firmar. Eso desató unas diferencias irreconciliables con María del Rosario.

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SEMANA: ¿Qué eran esas cosas que usted no quería firmar?

N.P.: Al respecto me referiré más adelante.

SEMANA: ¿Es una posible irregularidad?

N.P.: Así es.

SEMANA: ¿Qué detalles nos puede dar de eso?

N.P.: Las formas de manejo de las finanzas y de la administración de la campaña que María del Rosario ha hecho no las considero adecuadas. Ella me pidió firmar unas facturas y unos documentos; yo me rehusé. Me exigió que,, para mantenerme en la campaña, tenía que firmar un contrato de confidencialidad, que también lo tengo, donde me pedía una póliza de 800 millones de pesos que podría ejecutar si se demostraba dolo o negligencia, respondiendo por mí y por las personas que estuvieran por debajo en la campaña. No la firmé y ella entró en cólera.

SEMANA: ¿Tiene documentos de prueba?

N.P.: Tengo decenas de chats donde me mencionan ante la bancada y me presentan como el gerente nacional. Tengo chats de Laura Vaca, la secretaria general del partido, ante la bancada presentándome como el gerente nacional de la campaña.

Estos son los chats en los que Laura Vaca hace referencia a Nicolás Pérez como gerente de campaña. Foto: Suministrado a SEMANA

SEMANA: ¿Por qué decide acompañar a Abelardo de la Espriella?

N.P.: Abelardo ha logrado crear un movimiento ciudadano genuino y capaz de ganarle a Iván Cepeda. El país necesita un presidente que tenga la autoridad necesaria para sacar a Colombia adelante y evitar que esto sea un estado fallido. Esto no se arregla con periodicazo, se arregla con autoridad y firmeza y un amor grande por los colombianos. Abelardo es la persona capaz de lograrlo. Abelardo ha despertado un sentimiento que no veía desde la primera campaña del presidente Uribe.

SEMANA: Y ahora se enfrenta con la campaña...

N.P.: Entiendo el desespero de la campaña de Paloma. Me parecen desagradecidos con todo lo que les ayudé y ellos, sabiendo que hay tantas pruebas de que desde el momento cero fui nombrado por Paloma como gerente general de la campaña, ahora salen con eso. Me han tratado de misógino. Mis diferencias con María del Rosario Guerra y María Valencia, quien maneja la parte administrativa de la campaña, obedecen a diferencias en las formas del manejo de los recursos, de los gastos y de las donaciones. Hubo voces en tono alto, tanto de ellas como mío, pero no existe un documento firmado por parte mía porque sus fórmulas no obedecen a las buenas formas que deben manejarse en una campaña política.