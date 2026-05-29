Caso Yulixa Toloza: ¿heridas de arma blanca? Medicina Legal dice que fue una muerte violenta

Un asunto que estaba pendiente en la investigación que se adelanta por la desaparición y muerte de Yulixa Toloza, luego de un procedimiento estético en el sur de Bogotá, eran los resultados de necropsia, los exámenes forenses de Medicina Legal.

Caso Yulixa Toloza: piden a la Fiscalía investigar a “reclutadoras”

El dictamen advierte unas lesiones internas en el cuerpo de la mujer, unas heridas de arma blanca que, de acuerdo con la explicación de los expertos, fue consecuencia del procedimiento estético que se conoce como la lipólisis láser.

El instituto forense advierte, como opinión médica, que se trata de una muerte violenta tipo homicidio y como causa de la muerte se fijó: “Un procedimiento de succión adiposa, abdomen y torso”, señala el informe.

Los resultados de los exámenes de necropsia le permiten a la Fiscalía avanzar en una investigación por homicidio, además de la desaparición forzada, en contra de las personas que fueron capturadas en Venezuela, además de quien aún se encuentra prófugo de la justicia.

Yulixa Toloza y el supuesto cirujano que le practicó el procedimiento estético en Bogotá. Foto: Foto 1: API / Foto 2: API

Se trata de María Fernanda, dueña del centro de estética, su novio Edison Torres y David Ramos, el supuesto médico; los tres fueron detenidos en Venezuela tras una circular de Interpol que solicitó la Fiscalía en Colombia. Adicionalmente, tratan de identificar a la anestesióloga que en el centro de estética era conocido como Leo.

Las víctimas le han solicitado de manera insistente a la Fiscalía que adelante los trámites de manera urgente para lograr la extradición de las personas que se encuentran en Venezuela; de lo contrario, de acuerdo con el abogado Diego Gutiérrez, podrían ser juzgados en ese país por delitos que ni siquiera se encuentran en el código penal y las penas resultarían irrisorias.

“Buscar la extradición de las personas que se encuentran detenidas en Venezuela para que vengan a Colombia y enfrenten la justicia. Un proceso que llevan hasta las últimas consecuencias con el esclarecimiento total de los hechos, que este caso pueda llegar a judicializar a los verdaderos responsables, los más comprometidos con el crimen”, señaló Diego Gutiérrez, abogado de víctimas.

Advierten unos expertos que lo que se consideraría de arma blanca son básicamente las incisiones que hicieron en la espalda de Yulixa para adelantar lo que consideraron es una hipótesis láser, pero que en términos claros es una liposucción comúnmente conocida.