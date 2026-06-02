La seguridad sigue siendo uno de los puntos más preocupantes para los capitalinos, por esta razón, en Bogotá continúan adelantándose operativos contra estructuras delincuenciales. En este caso, el golpe se lo llevó una de las bandas dedicadas al hurto de vehículos y comercialización ilegal de “motopartes” en distintas zonas de la capital.

¿Dónde roban más motos en 2026? La región que superó a Bogotá, según Asopartes

En Bogotá se reportaron 1.891 motocicletas hurtadas durante el primer trimestre de 2026, lo que representa un promedio de más de 20 robos diarios, aunque esto representa una ligera baja en comparación con años anteriores.

La Secretaría Distrital de Seguridad confirmó la desarticulación de la banda delincuencial conocida como ‘Los Astutos’, señalada de hurtar motocicletas y comercializar motopartes ilegales en las localidades de Engativá y Suba. De acuerdo con las autoridades, la investigación se extendió durante aproximadamente un año y permitió identificar toda la cadena criminal detrás de estas actividades ilícitas.

Según la información oficial, cinco personas fueron capturadas durante los operativos adelantados por la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades indicaron que los detenidos estarían involucrados en el robo de motocicletas mediante la modalidad de halado, principalmente en horas de la madrugada y en zonas residenciales del noroccidente de la ciudad.

La investigación reveló que la estructura criminal generaba rentas ilegales cercanas a los 270 millones de pesos producto del hurto de motocicletas y la venta de motopartes en el mercado clandestino. Los delincuentes desarmaban los vehículos robados para posteriormente comercializar las piezas por separado.

Su modo de delinquir consistía en ubicar a las víctimas que dejaran las motocicletas en vía pública durante el día y así, en horas de la noche o en la madrugada, mediante el uso de herramientas como pesas y plumas, violentaban los sistemas de seguridad de la moto para encenderla y llevársela. Tenían como presas favoritas las motos de medio y alto cilindraje.

La Policía Metropolitana informó que durante los allanamientos, el líder de la banda, conocido con el alias de “Castro”, había sido capturado en 2018 por hurto y había cumplido condena de tres años por este delito.

Además, su compañero, alias “Fideo”, contaba con una medida domiciliaria desde 2023 (de 5 años y 4 meses) y protagonizó una escena de película, cuando intentó escapar por los techos de varias viviendas, pero finalmente fue ubicado mediante apoyo tecnológico con drones.

Las autoridades trazaron el accionar de la banda, por ello identificaron que se movían principalmente en barrios y corredores de Engativá y Suba. Por ejemplo, alias ‘Katherine’ tenía el rol de coordinar qué integrantes salían a cometer estos hurtos y en qué casas o parqueaderos de los barrios Bachué o Bochica dejaban las motocicletas hurtadas.

Mientras avanzan los procesos judiciales contra los capturados, las autoridades indicaron que continuarán los controles en zonas priorizadas de la ciudad para reducir el hurto de motocicletas y combatir el comercio ilegal de autopartes en la capital.