Hurtos de bicicletas en Bogotá caen 13,8 % en 2026: bajan los atracos y los ‘halados’

Este 3 de junio se celebra el Día Mundial de la Bicicleta y la Secretaría Distrital de Movilidad aprovechó para destacar la reducción de hurtos de estos vehículos en la ciudad. En lo corrido de 2026, con corte a mayo, las denuncias por este delito se han reducido un 13,8 % en comparación con el 2025.

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Esta cifra es la más baja que se ha reportado en la capital en los últimos cuatro años. Las autoridades señalaron que las acciones de prevención, control, acompañamiento y la presencia policial han ayudado a la reducción de este delito.

Los indicadores también reflejan la disminución de hurtos mediante atracos, que fueron 1.248 en los primeros cinco meses de 2025 y este año solo se reportaron 465 en el mismo periodo, una baja del 62,7 %.

La modalidad de halado, una de las más comunes, también presentó reducciones. Este tipo de robo se aprovecha de descuidos de los propietarios para llevarse el vehículo mientras está estacionado o utiliza herramientas para violentar las cerraduras.

Las bicicletas en Bogotá deben estar registradas para reportar si son robadas o trasladadas de dueño. Foto: SDM

El año pasado se reportaron 818 denuncias de este delito y en lo que va de 2026 se registraron 95, una disminución del 88,4 %. Las localidades que más presentan reducciones sostenidas son Kennedy, Engativá, Suba y Ciudad Bolívar.

“La ofensiva contra la delincuencia no se detiene en Bogotá. La denuncia oportuna y el registro de la bicicleta no solo permiten judicializar a quienes hurtan y compran elementos robados, sino que aumenta la probabilidad de que las autoridades logren recuperar estos vehículos en la ciudad”, explicó César Restrepo, secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

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Bicicletas en Bogotá

El Decreto Distrital 242 de 2021 reglamentó el uso de los vehículos no motorizados de dos ruedas en Bogotá. La normativa señala que en la ciudad es obligatorio realizar el registro de bicicletas en la Secretaría Distrital de Movilidad.

Este procedimiento permite identificarlas, poner denuncias en caso de robos, realizar el traslado de propiedad o consultar si fue hurtada. Las autoridades indicaron que, al 30 de abril de 2026, en la capital hay 552.920 bicicletas registradas.

El trámite se realiza por medio de la plataforma Registro Bici Bogotá o en los puntos presenciales que mantiene la Secretaría. Además de esta estrategia, se dispone de Rutas Seguras, una iniciativa que prioriza ciertos corredores y tramos con vigilancia policial y patrullajes para cuidar a los ciclistas.

Estas vías operan todos los días, de domingo a domingo, entre las 4:00 a. m. y la 1:00 p. m., con 98 unidades policiales. Las rutas seguras están ubicadas en los siguientes puntos: