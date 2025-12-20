El mercado negro de licor adulterado, una amenaza latente para los ciudadanos en la época decembrina.

Aunque en lo que va de esta temporada decembrina todavía no se han reportado casos graves o letales de intoxicación por estas bebidas, sí hay pistas que dan cuenta de que el negocio de intoxicar a los colombianos con licores falsos está más vivo que nunca.

Solo para contextualizar la gravedad de este fenómeno, hay que recordar que, entre diciembre de 2022 y enero de 2023, 90 personas perdieron la vida en Bogotá y Cundinamarca por consumir el famoso Rey de Reyes, un licor que se producía de forma clandestina y artesanal en una bodega del barrio María Paz, en la localidad de Kennedy.

Las autoridades llaman la atención sobre la importancia de comprar licor en sitios reconocidos. Foto: POLICIA NAC.

Los datos actuales para este fenómeno señalan que, solo en la capital del país, durante las dos primeras semanas de diciembre se incautaron 4.077 botellas de licor adulterado y de contrabando; todas, halladas en una bodega en Los Mártires. También se encontraron 8.000 estampillas falsas que iban directo a botellas recicladas.

De acuerdo con las autoridades, se tienen 15 bodegas identificadas en el sur y el centro de Bogotá que podrían estar produciendo una renta criminal de al menos 1.500 millones de pesos. En 2025 ya se han efectuado 25 capturas por corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico. Ese es el delito endilgado por adulterar licor.

En Cundinamarca la alerta venía de mucho antes. Desde junio ya se había identificado el problema en 53 municipios, entre ellos Soacha, Fusagasugá, Facatativá y Girardot.

El licor adulterado quita vidas. Foto: vVANGUARDIA

Se efectuaron 52 cierres; de estos, con preocupación, 36 fueron en Bogotá, justamente en Kennedy. Pero Tunja es la más grave de todas. La primera semana de diciembre se reportó la incautación de 12 toneladas de licor adulterado.

De esas, 14.496 unidades eran de licores, 4.676 eran latas de cerveza y se registraron 219 procesos de aprehensión, incautación y decomiso. Whisky, aguardiente, ron, vodka, tequila y champaña son los licores más falsificados.

Licor adulterado incautado en Bogotá en 2025

Estampillas falsas: 8.000

Renta criminal: $1.500 millones

Capturas: 25 personas

Bodegas identificadas: 15

Localidad más afectada: Kennedy

Botellas incautadas antes de diciembre: 6.000

Es importante tomar medidas para evitar intoxicarse con licor adulterado. Foto: ADOBE STOCK

Botellas incautadas en Cundinamarca en 2025

Operativos realizados: 54

Sellamientos: 52

Municipios más afectados: Soacha, Fusagasugá, Facatativá y Girardot

Noticias criminales: 70

Recaudo en sanciones: $120 millones

Licor adulterado incautado este año en Tunja

Unidades de cerveza: 4.676

Toneladas destruidas: 12

Procesos judiciales: 219

¿Cómo identificar un licor adulterado?

Si el envase es de vidrio:• El líquido debe ser translúcido • No debe tener partículas flotantes • La etiqueta debe tener letra clara

Etiqueta:

• La etiqueta debe tener datos de fabricante y registro sanitario

• El contenido alcohólico en porcentaje o grados

• Número de lote que corresponde a la fecha de elaboración

• Tipo de licor

• El contenido volumétrico en mililitros

• La marca

• Advertencias obligatorias

• Si es importada: nombre, dirección y ubicación del importador

Es clave revisar las etiquetas de las botellas. Foto: ADOBE STOCK

Licores más falsificados

• Whisky

• Aguardiente

• Ron

• Vodka

• Tequila

• Champaña