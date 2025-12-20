El mercado negro de licor adulterado, una amenaza latente para los ciudadanos en la época decembrina.

Aunque en lo que va de esta temporada decembrina todavía no se han reportado casos graves o letales de intoxicación por estas bebidas, sí hay pistas que dan cuenta de que el negocio de intoxicar a los colombianos con licores falsos está más vivo que nunca.
Solo para contextualizar la gravedad de este fenómeno, hay que recordar que, entre diciembre de 2022 y enero de 2023, 90 personas perdieron la vida en Bogotá y Cundinamarca por consumir el famoso Rey de Reyes, un licor que se producía de forma clandestina y artesanal en una bodega del barrio María Paz, en la localidad de Kennedy.
Los datos actuales para este fenómeno señalan que, solo en la capital del país, durante las dos primeras semanas de diciembre se incautaron 4.077 botellas de licor adulterado y de contrabando; todas, halladas en una bodega en Los Mártires. También se encontraron 8.000 estampillas falsas que iban directo a botellas recicladas.
De acuerdo con las autoridades, se tienen 15 bodegas identificadas en el sur y el centro de Bogotá que podrían estar produciendo una renta criminal de al menos 1.500 millones de pesos. En 2025 ya se han efectuado 25 capturas por corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico. Ese es el delito endilgado por adulterar licor.
En Cundinamarca la alerta venía de mucho antes. Desde junio ya se había identificado el problema en 53 municipios, entre ellos Soacha, Fusagasugá, Facatativá y Girardot.
Se efectuaron 52 cierres; de estos, con preocupación, 36 fueron en Bogotá, justamente en Kennedy. Pero Tunja es la más grave de todas. La primera semana de diciembre se reportó la incautación de 12 toneladas de licor adulterado.
De esas, 14.496 unidades eran de licores, 4.676 eran latas de cerveza y se registraron 219 procesos de aprehensión, incautación y decomiso. Whisky, aguardiente, ron, vodka, tequila y champaña son los licores más falsificados.
Licor adulterado incautado en Bogotá en 2025
Estampillas falsas: 8.000
Renta criminal: $1.500 millones
Capturas: 25 personas
Bodegas identificadas: 15
Localidad más afectada: Kennedy
Botellas incautadas antes de diciembre: 6.000
Botellas incautadas en Cundinamarca en 2025
Operativos realizados: 54
Sellamientos: 52
Municipios más afectados: Soacha, Fusagasugá, Facatativá y Girardot
Noticias criminales: 70
Recaudo en sanciones: $120 millones
Licor adulterado incautado este año en Tunja
Unidades de cerveza: 4.676
Toneladas destruidas: 12
Procesos judiciales: 219
¿Cómo identificar un licor adulterado?
Si el envase es de vidrio:• El líquido debe ser translúcido • No debe tener partículas flotantes • La etiqueta debe tener letra clara
Etiqueta:
• La etiqueta debe tener datos de fabricante y registro sanitario
• El contenido alcohólico en porcentaje o grados
• Número de lote que corresponde a la fecha de elaboración
• Tipo de licor
• El contenido volumétrico en mililitros
• La marca
• Advertencias obligatorias
• Si es importada: nombre, dirección y ubicación del importador
Licores más falsificados
• Whisky
• Aguardiente
• Ron
• Vodka
• Tequila
• Champaña