Vuelve y pasa: joven en Tolima se tomó una botella de licor en pocos minutos y está en estado crítico

El caso de un joven del municipio de Purificación, Tolima, quien se encuentra en delicado estado de salud tras haberse bebido en pocos minutos una botella de licor en medio de un reto, recordó otro hecho similar que ocurrió en Cali el 25 de octubre del año pasado y que terminó con la muerte de una joven de 23 años, identificada como María José Ardila.

Muerte de María José Ardila en Cali: se pronunció discoteca donde la joven hizo el reto de licor

De acuerdo con medios locales, al parecer, al hombre le ofrecieron una suma de dinero que no superaba los cincuenta mil pesos.

En el video que se viralizó en las redes sociales se observa al joven en un establecimiento comercial junto a otras personas y música de fondo, ingiriendo sin parar el licor, hasta vaciar una botella.

🚨 #ATENCIÓN | TOLIMA ⚠️



Un joven en Purificación se debate entre la vida y la muerte en una UCI tras aceptar el reto de beber una botella completa de licor por dinero.



⚠️ Su estado de salud se deterioró de forma fulminante tras el consumo extremo. pic.twitter.com/oGhIjODvxV — ElTrino.Co (@EltrinoCo) March 30, 2026

Mientras tanto, a uno de los hombres que lo rodeaban se le escucha decir: “Para y pierde”. Otros lo seguían alentando.

Al final, el hombre vació la botella y minutos después debió ser llevado a un centro hospitalario donde está internado en una unidad de cuidados intensivos, tal como lo indicó el medio regional ‘El Nuevo Día’.

“El personal médico que lo atendió determinó la necesidad de ingresarlo a cuidados intensivos, donde recibe atención especializada para estabilizar sus funciones vitales; actualmente, el paciente permanece bajo estricta observación médica. Su condición es delicada y su evolución depende de la respuesta al tratamiento”, agregaron desde el medio citado anteriormente.

La muerte de María José Ardila en un reto de licor

A finales de octubre del año pasado, María José Ardila murió tras haber participado en un reto de licor en la discoteca Sagsa, en Cali.

De acuerdo con una amiga de Ardila, a la discoteca llegaron el 25 de octubre con la intención de celebrar un cumpleaños, sin imaginar que todo terminaría en tragedia.

De acuerdo con Nicolle Cañas, amiga de Ardila, una vez llegaron a la discoteca, compraron una botella de aguardiente y, pasada la medianoche, la joven se sometió al reto del licor.

María José Ardila en medio del reto de licor. Foto: Pantallazos de video del programa Séptimo Día.

A la 1:00 a. m. empezó el reto del licor y Ardila fue la primera en participar. Tras varios minutos, empezó a sentirse mal debido a la excesiva ingesta de licor.

Sin embargo, según Cañas, a pesar de que Ardila se empezó a sentir mal, los organizadores del evento en la discoteca le prohibieron tomar agua para estabilizarse.

“María José quería como tomar agua durante los retos, pero nunca se lo permitieron. Que no podía tomar nada más que no fuera el licor del reto”, fue la aterradora revelación que hizo Cañas en el programa Séptimo Día.