NACIÓN

Vuelve y pasa: joven en Tolima se tomó una botella de licor en pocos minutos y está en estado crítico

En video quedó registrado el hecho que se presentó en el municipio de Purificación.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
30 de marzo de 2026, 10:36 a. m.
El joven en el reto de licor en Tolima.
El joven en el reto de licor en Tolima. Foto: Pantallazos de video de la cuenta en X: @EltrinoCo

El caso de un joven del municipio de Purificación, Tolima, quien se encuentra en delicado estado de salud tras haberse bebido en pocos minutos una botella de licor en medio de un reto, recordó otro hecho similar que ocurrió en Cali el 25 de octubre del año pasado y que terminó con la muerte de una joven de 23 años, identificada como María José Ardila.

Muerte de María José Ardila en Cali: se pronunció discoteca donde la joven hizo el reto de licor

De acuerdo con medios locales, al parecer, al hombre le ofrecieron una suma de dinero que no superaba los cincuenta mil pesos.

En el video que se viralizó en las redes sociales se observa al joven en un establecimiento comercial junto a otras personas y música de fondo, ingiriendo sin parar el licor, hasta vaciar una botella.

Mientras tanto, a uno de los hombres que lo rodeaban se le escucha decir: “Para y pierde”. Otros lo seguían alentando.

Medellín

Movilidad en Medellín hoy: consulte el estado de las principales vías este lunes 30 de marzo

Bogotá

Cierre total en vía del departamento de Boyacá: Invías confirma operativo en la zona

Arcadia

Bogotá contará con un catálogo de oferta de entretenimiento cultural y turístico

Vehículos

Evite multas: así regirá el pico y placa en Bogotá este martes 31 marzo

Bogotá

Así podrá recibir con sus vecinos hasta $2.000 millones con el pago de su impuesto predial en Bogotá

Bogotá

Dueño del taxi usado en el secuestro de Diana Ospina coincide con el del caso del profesor Neill Cubides: Galán contó todo

Cali

Confirman novedad en el pico y placa de Cali: evite multas en Semana Santa

Nación

Melgar, Tolima, bajo el agua en Semana Santa: carros flotan tras graves inundaciones

Turismo

El pueblo conocido como el ‘balcón del Tolima’, un destino con historia y riqueza cultural

Turismo

¿De viaje por el Tolima? Estos tres pueblos le ofrecen piscinas naturales, cascadas y belleza arquitectónica; son mágicos

Al final, el hombre vació la botella y minutos después debió ser llevado a un centro hospitalario donde está internado en una unidad de cuidados intensivos, tal como lo indicó el medio regional ‘El Nuevo Día’.

“El personal médico que lo atendió determinó la necesidad de ingresarlo a cuidados intensivos, donde recibe atención especializada para estabilizar sus funciones vitales; actualmente, el paciente permanece bajo estricta observación médica. Su condición es delicada y su evolución depende de la respuesta al tratamiento”, agregaron desde el medio citado anteriormente.

La muerte de María José Ardila en un reto de licor

A finales de octubre del año pasado, María José Ardila murió tras haber participado en un reto de licor en la discoteca Sagsa, en Cali.

De acuerdo con una amiga de Ardila, a la discoteca llegaron el 25 de octubre con la intención de celebrar un cumpleaños, sin imaginar que todo terminaría en tragedia.

De acuerdo con Nicolle Cañas, amiga de Ardila, una vez llegaron a la discoteca, compraron una botella de aguardiente y, pasada la medianoche, la joven se sometió al reto del licor.

María José Ardila en medio del reto de licor.
María José Ardila en medio del reto de licor. Foto: Pantallazos de video del programa Séptimo Día.

A la 1:00 a. m. empezó el reto del licor y Ardila fue la primera en participar. Tras varios minutos, empezó a sentirse mal debido a la excesiva ingesta de licor.

Sin embargo, según Cañas, a pesar de que Ardila se empezó a sentir mal, los organizadores del evento en la discoteca le prohibieron tomar agua para estabilizarse.

María José quería como tomar agua durante los retos, pero nunca se lo permitieron. Que no podía tomar nada más que no fuera el licor del reto”, fue la aterradora revelación que hizo Cañas en el programa Séptimo Día.