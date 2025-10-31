Muerte de María José Ardila en Cali: se pronunció discoteca donde la joven hizo el reto de licor

En Cali hay consternación por la muerte de la joven María José Ardila, quien se encontraba en una unidad de cuidados intensivos tras haber participado en un reto de licor en una discoteca, el pasado sábado 25 de octubre.

Quien confirmó su deceso fue Andrés Ardila, papá de la joven de 23 años.

“Mi hija falleció, la desconectaron a las 4:00 de la tarde [de ayer jueves], estamos consternados en la clínica, esperando que venga Medicina Legal, y tratando de estar lo más cerca de ella en su último momento”, indicó el papá de la joven al diario regional El País.

Entre tanto, también se pronunció la discoteca que organizó el reto de licor que le costó la vida a María José. A través de un breve comunicado, desde el establecimiento comercial Sagsa Bar aseguraron que están colaborando con las autoridades competentes para esclarecer las causas puntuales de lo ocurrido.

“Sagsa Bar lamenta con profunda tristeza los hechos ocurridos el sábado 25 de octubre del presente año. Expresamos nuestra solidaridad, apoyo y acompañamiento a la familia en este difícil momento, y reafirmamos nuestra disposición a brindar todo el apoyo y colaboración necesarios desde el lugar que nos corresponda”, indicaron puntualmente desde la discoteca.

Este jueves, 30 de octubre, Manuel Pineda, presidente de Asobares de Valle del Cauca, pidió a la ciudadanía abstenerse de participar en peligrosos retos, en establecimientos nocturnos.

La joven María José Ardila era madre de un bebé de 10 meses. | Foto: Cuenta en TikTok: majoaa2810

“Desde el gremio hemos hablado directamente con el establecimiento, que también ha estado muy pendiente de todo este accidente y de toda esta situación. Queremos enviarles un mensaje a todos los ciudadanos para que no participen en actividades virales que puedan poner en riesgo su propia integridad. Decirles a todos que vamos a seguir, desde el gremio, trabajando en capacitar en primeros auxilios a todo el personal que tenemos en los diferentes establecimientos y que vamos a seguir trabajando en campañas de consumo responsable”, indicó Pineda a través de un video.

Es de destacar que, el papá de la joven, indicó en entrevista con el medio TuBarco, que María José se desmayó ese sábado mientras ingería varios licores y otras personas la alentaban para que se avanzara.

“Mi hija, no estoy seguro si le faltaron tres o cinco [tragos], pero tenemos las grabaciones y en algún momento dice: ‘Este trago qué es, esto me supo inmundo’. Después de que ella dice eso, se desmaya. Al momento de desmayarse, se le induce el vómito; ella broncoaspira y le llega ese vómito a los pulmones y queda más o menos 17 minutos sin respiración”, dijo el padre de Ardila en entrevista con el medio citado.

Así mismo, cuestionó la reacción del personal de la discoteca en medio de la emergencia que le terminó costando la vida a la joven que tenía un bebé de al menos 10 meses.