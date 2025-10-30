Suscribirse

Cali

Asobares se pronunció sobre caso de joven caleña que lucha por su vida tras participar en un reto de licores

Se trata de María José Ardila, de 23 años, madre de un niño.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
30 de octubre de 2025, 9:42 p. m.
En la imagen, la joven María José Ardila.
En la imagen, la joven María José Ardila. | Foto: Cuenta en TikTok: majoaa2810

Entre la vida y la muerte se debate una joven en Cali, quien salió a celebrar su cumpleaños y terminó en una unidad de cuidados intensivos, luego de sufrir serias complicaciones de salud en momentos que participaba en un reto de licores en una discoteca.

De acuerdo con el portal TuBarco, familiares de la joven de 23 años dieron a conocer que su estado de salud es bastante delicado.

María José Ardila
En la imagen, la joven María José Ardila. | Foto: Tomada del portal regional TuBarco

Nos dijeron que ya está a un paso de la muerte cerebral, que su cerebro no responde… se nos fue la niña, esto va a ser muy duro para nosotros”, expresó un familiar, según el portal citado.

Ahora, mientras la joven lucha por su vida, quien se pronunció al respecto fue Manuel Pineda, presidente de Asobares.

Desde el gremio hemos hablado directamente con el establecimiento, que también ha estado muy pendiente de todo este accidente y de toda esta situación. Queremos enviarles un mensaje a todos los ciudadanos para que no participen en actividades virales que puedan poner en riesgo su propia integridad. Decirles a todos que vamos a seguir, desde el gremio, trabajando en capacitar en primeros auxilios a todo el personal que tenemos en los diferentes establecimientos y que vamos a seguir trabajando en campañas de consumo responsable”, indicó Pineda.

Contexto: Joven caleña salió a celebrar su cumpleaños y terminó en una UCI: “Veo morir a mi hija tres veces”

Desde Asobares también enviaron un mensaje de solidaridad a los familiares de María José Ardila: “A quienes acompañamos de corazón en este momento tan duro que están viviendo”, resaltaron desde ese gremio.

“Con el cerebro completamente hinchado”

El padre de la joven narró en entrevista con TuBarco que su hija se desplomó de un momento a otro, mientras un grupo de personas la alentaban para que cumpliera el reto de licor en la discoteca.

“Mi hija, no estoy seguro si le faltaron tres o cinco [tragos], pero tenemos las grabaciones y en algún momento dice: ‘Este trago qué es, esto me supo inmundo’. Después de que ella dice eso, se desmaya. Al momento de desmayarse, se le induce el vómito; ella broncoaspira y le llega ese vómito a los pulmones y queda más o menos 17 minutos sin respiración”, dijo el padre de Ardila en entrevista con el medio citado.

Contexto: Habla esposo de detective de Policía de Nueva York que murió en Cali tras cirugía estética: sembró dudas y contó cómo se enteró

Asimismo, denunció que hubo negligencia por parte de la discoteca para atender la emergencia.

“No tenían un paramédico, una ambulancia lista con un reto de esta categoría, en una discoteca que se supone es lo mejor que hay en Cali; cuando yo llego a la UCI, encuentro que la han revivido tres veces, veo morir a mi hija tres veces. En este momento está completamente entubada, con el cerebro completamente hinchado, sin saber qué va a ser de la vida de ella, de su esposo y su pequeño bebé”, agregó el papá de Ardila.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Atrapada en el cuerpo de un hombre”: Mariana Morales, mujer trans, y el día que se abrió con sus padres

2. Cambios en Millonarios empezarían con refuerzo categórico: pasó por Selección y podría llegar

3. Quiénes sí y quiénes no pueden transitar con parrillero en Bogotá desde este 30 de octubre; así aplica la norma para los motociclistas

4. Estados Unidos identificó objetivos en Venezuela para posibles ataques si Trump los aprueba: se incluyen instalaciones militares

5. Filtraron el futuro de Alberto Gamero tras eliminación del Deportivo Cali: hay revuelo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

AsobaresCali

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.