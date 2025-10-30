Entre la vida y la muerte se debate una joven en Cali, quien salió a celebrar su cumpleaños y terminó en una unidad de cuidados intensivos, luego de sufrir serias complicaciones de salud en momentos que participaba en un reto de licores en una discoteca.

De acuerdo con el portal TuBarco, familiares de la joven de 23 años dieron a conocer que su estado de salud es bastante delicado.

En la imagen, la joven María José Ardila. | Foto: Tomada del portal regional TuBarco

“Nos dijeron que ya está a un paso de la muerte cerebral, que su cerebro no responde… se nos fue la niña, esto va a ser muy duro para nosotros”, expresó un familiar, según el portal citado.

Ahora, mientras la joven lucha por su vida, quien se pronunció al respecto fue Manuel Pineda, presidente de Asobares.

“Desde el gremio hemos hablado directamente con el establecimiento, que también ha estado muy pendiente de todo este accidente y de toda esta situación. Queremos enviarles un mensaje a todos los ciudadanos para que no participen en actividades virales que puedan poner en riesgo su propia integridad. Decirles a todos que vamos a seguir, desde el gremio, trabajando en capacitar en primeros auxilios a todo el personal que tenemos en los diferentes establecimientos y que vamos a seguir trabajando en campañas de consumo responsable”, indicó Pineda.

Desde Asobares también enviaron un mensaje de solidaridad a los familiares de María José Ardila: “A quienes acompañamos de corazón en este momento tan duro que están viviendo”, resaltaron desde ese gremio.

“Con el cerebro completamente hinchado”

El padre de la joven narró en entrevista con TuBarco que su hija se desplomó de un momento a otro, mientras un grupo de personas la alentaban para que cumpliera el reto de licor en la discoteca.

“Mi hija, no estoy seguro si le faltaron tres o cinco [tragos], pero tenemos las grabaciones y en algún momento dice: ‘Este trago qué es, esto me supo inmundo’. Después de que ella dice eso, se desmaya. Al momento de desmayarse, se le induce el vómito; ella broncoaspira y le llega ese vómito a los pulmones y queda más o menos 17 minutos sin respiración”, dijo el padre de Ardila en entrevista con el medio citado.

Asimismo, denunció que hubo negligencia por parte de la discoteca para atender la emergencia.