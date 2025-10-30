En Cali, Valle del Cauca, una familia vive un drama, luego de que una de sus integrantes terminara en una unidad de cuidados intensivos, luego de participar en un reto de licor en una discoteca a la que había llegado a celebrar su cumpleaños en compañía de unos amigos.

Se trata de María José Ardila, de 23 años, quien en medio de la alegría por celebrar un año más de vida, jamás se imaginó que aceptar dicho reto iba a terminar llevándola a una clínica.

De acuerdo con el papá de la joven, el reto consistía en tomarse seis rondas de licores en determinado tiempo. El premio que ofrecía la discoteca: millón y medio de pesos.

“Mi hija no estoy seguro si le faltaron tres o cinco [tragos], pero tenemos las grabaciones y en algún momento dice: ‘Este trago qué es, esto me supo inmundo’. Después de que ella dice eso, se desmaya. Al momento de desmayarse se le induce el vómito; ella bronco aspira y le llega ese vómito a los pulmones y queda más o menos 17 minutos sin respiración”, dijo el papá de Ardilla en entrevista con el medio regional TuBarco.

Precisamente, en redes sociales circula un video en el que se observa a la joven en medio del peligroso reto, mientras otras personas la alentaban a que no se diera por vencida y, entre risas, le decían que respirara despacio.

El papá de Ardilla también denunció en el medio citado anteriormente que hubo negligencia por parte de la discoteca para socorrer a la joven.