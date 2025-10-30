CALI
Joven caleña salió a celebrar su cumpleaños y terminó en una UCI: “Veo morir a mi hija tres veces”
La joven de 23 años se debate entre la vida y la muerte en una clínica de Cali.
En Cali, Valle del Cauca, una familia vive un drama, luego de que una de sus integrantes terminara en una unidad de cuidados intensivos, luego de participar en un reto de licor en una discoteca a la que había llegado a celebrar su cumpleaños en compañía de unos amigos.
Se trata de María José Ardila, de 23 años, quien en medio de la alegría por celebrar un año más de vida, jamás se imaginó que aceptar dicho reto iba a terminar llevándola a una clínica.
De acuerdo con el papá de la joven, el reto consistía en tomarse seis rondas de licores en determinado tiempo. El premio que ofrecía la discoteca: millón y medio de pesos.
“Mi hija no estoy seguro si le faltaron tres o cinco [tragos], pero tenemos las grabaciones y en algún momento dice: ‘Este trago qué es, esto me supo inmundo’. Después de que ella dice eso, se desmaya. Al momento de desmayarse se le induce el vómito; ella bronco aspira y le llega ese vómito a los pulmones y queda más o menos 17 minutos sin respiración”, dijo el papá de Ardilla en entrevista con el medio regional TuBarco.
Precisamente, en redes sociales circula un video en el que se observa a la joven en medio del peligroso reto, mientras otras personas la alentaban a que no se diera por vencida y, entre risas, le decían que respirara despacio.
El papá de Ardilla también denunció en el medio citado anteriormente que hubo negligencia por parte de la discoteca para socorrer a la joven.
“No tenían un paramédico, una ambulancia lista con un reto de esta categoría, en una discoteca que se supone es lo mejor que hay en Cali; cuando yo llego a la UCI encuentro que la han revivido tres veces, veo morir a mi hija tres veces. En este momento está completamente entubada, con el cerebro completamente hinchado, sin saber qué va a ser de la vida de ella, de su esposo y su pequeño bebé”, agregó el papá de la joven en el TuBarco.