SANTANDER

Así fue la trágica muerte de Diego Expedito Moreno, hombre cuya tumba fue profanada por una mujer en Santander

Una mujer fue grabada mientras profanaba la tumba del joven en el municipio de Landázuri.

Redacción Nación
25 de octubre de 2025, 11:42 p. m.
La mujer tras profanar la tumba en el cementerio de Landázuri, Santander.
La mujer, mientras profanaba la tumba de Diego Expedito Moreno. | Foto: Pantallazo de video de la cuenta en X: @ColombiaOscura

En las últimas horas se viralizó en redes sociales un video en el que se aprecia a una mujer profanando una tumba del cementerio Sagrado Corazón del municipio de Landázuri, Santander.

En el video, que este medio se abstiene de publicar, se puede observar que la mujer destruyó una placa de cemento de la bóveda y luego sacó el ataúd. Posteriormente, puso una vela encima del féretro, mientras le decía al sepulturero, quien la sorprendió profanando dicha tumba, que iba a bañar y cambiar de ropa al hombre fallecido.

Contexto: Mujer profanó tumba en Santander: iba a bañar y cambiar de ropa al difunto; esta es la historia

En cuanto a la identidad del hombre cuya tumba fue profanada, se estableció que se trata de Diego Expedito Moreno, joven que tenía 19 años al momento de su muerte tras haber sido atacado con un arma blanca, en hechos ocurridos el 24 de julio de 2025 en el parque principal del municipio de Cimitarra.

De acuerdo con información del medio regional Varguardia, ese 24 de julio, gravemente herido, al hombre lo alcanzaron a trasladar hasta un centro hospitalario pero, debido a la gravedad de la herida a la altura del tórax, falleció.

“Testigos señalaron que el presunto responsable sería un hombre conocido como ‘Jeferson’, de 24 años”, aseguraron desde el medio regional citado anteriormente.

Contexto: Misteriosa muerte de ‘El señor de la camisa roja’, quien hizo parte del cartel del Norte del Valle: así lo hallaron en una finca

“Yo quería verlo y así lo decidí”

La tumba de Diego Expedito Moreno fue profanada el pasado miércoles 22 de octubre en horas de la mañana. Ese día, el sepulturero llegó al lugar y, tras hallar la terrorífica escena, sacó su celular y empezó a grabar.

“Mamita, ¿usted por qué hizo eso?”, le empezó diciendo el sepulturero a la mujer, mientras ella le respondía: “A mí no me importa, así me cueste la vida. Yo quería verlo y así lo decidí”.

La mujer profanando la tumba en el cementerio El Sagrado Corazón de Landázuri, Santander
La mujer profanando la tumba en el cementerio El Sagrado Corazón de Landázuri, Santander. | Foto: Pantallazo de video de la cuenta en X: @ColombiaOscura

Transcurridos unos segundos, la mujer bastante alterada, le manifestó al sepulturero: “Ayúdeme a bañarlo. ¿Me puede ayudar?”.

Contexto: Sale a la luz la causa de muerte de Baby Demoni y destapan hallazgo que daría giro en el caso

Mientras tanto, el sepulturero le indicaba que ella no debió haber profanado esa tumba, recalcándole que eso era un delito.

