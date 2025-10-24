Suscribirse

Nación

Misteriosa muerte de ‘El señor de la camisa roja’, quien hizo parte del cartel del Norte del Valle: así lo hallaron en una finca

Gildardo Rodríguez Herrera, de 59 años, pagó una condena en los Estados Unidos.

Redacción Nación
24 de octubre de 2025, 4:11 p. m.
En el centro de la imagen, Gildardo Rodríguez Herrera, alias ‘El señor de la camisa roja’.
En el centro de la imagen, Gildardo Rodríguez Herrera, alias El señor de la camisa roja | Foto: Colprensa

Murió, en las últimas horas, Gildardo Rodríguez Herrera, conocido con el alias de El señor de la camisa roja, quien hizo parte del cartel del Norte del Valle del Cauca.

Rodríguez, quien pagó una condena en los Estados Unidos, fue hallado gravemente herido en el baño de una finca ubicada en la vereda Monte Largo, en la vía Condina, zona rural de Pereira.

De acuerdo con medios locales, ‘El señor de la camisa roja’ fue hallado con una herida de bala e inmediatamente lo trasladaron de urgencia a un centro hospitalario donde se produjo su deceso.

Contexto: Exclusivo: dos fiscales de Cali terminaron sancionados por 10 años por estar al servicio del peligroso alias Mueble Fino, narcotraficante del cartel del Norte del Valle

Ahora, si bien serán las autoridades las que establezcan cómo ocurrió todo, se estarían manejando dos hipótesis: una, que él mismo se haya quitado la vida y, la otra, que lo hayan matado y alterado la escena para hacer pasar todo, como se mencionó anteriormente, como un suicidio.

Gildardo Rodríguez Herrera, tras ser capturado en 2008 en La Mesa, Cundinamarca.
Gildardo Rodríguez Herrera tras ser capturado en 2008 en La Mesa, Cundinamarca. | Foto: Colprensa

En cuanto a ‘El señor de la camisa roja’, en su momento fue considerado el sucesor de Diego León Montoya Sánchez, alias Don Diego, antiguo líder del cártel del Norte del Valle y quien actualmente paga una larga condena en los Estados Unidos.

Así mismo, es de recordar que ‘El señor de la camisa roja’ fue extraditado a los Estados Unidos en 2008, donde aceptó cargos relacionados con narcotráfico y colaboró con la justicia de ese país.

Contexto: Excapo del cartel del Valle regresó deportado a Colombia y le apareció una nueva solicitud de extradición en México

Por lo tanto, obtuvo una rebaja en su pena y regresó a Colombia en el 2016. Posteriormente, fue recluido en la Penitenciaria La Picota de Bogotá y, en agosto de 2017, el Tribunal de Buga ordenó su libertad.

Ya en libertad, trató de mantener un perfil bajo, presuntamente alejado de toda actividad ilícita.

Alias el ‘El señor de la camisa roja’ hizo parte del cartel del Norte del Valle entre los años 2003 y 2008 aproximadamente, donde llegó a ser un respetado capo al lado de otros criminales conocidos con los alias de Don Diego, La Iguana, Capachivo, entre otros.

