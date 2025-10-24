Mujer profanó tumba en Santander: iba a bañar y cambiar de ropa al difunto; esta es la historia

Conmoción en el municipio de Landázuri, Santander, luego de una mujer llegara hasta el cementerio El Sagrado Corazón, ubicado a dos cuadras del parque principal de esa población, y profanara la tumba de un hombre identificado como Diego Expedito Moreno Rojas.

De acuerdo con medios locales, la mujer, aprovechando que el sepulturero estaba incapacitado, llegó hasta el cementerio durante la mañana del miércoles 22 de octubre y sacó el ataúd de la bóveda para, según ella, asear el cuerpo y cambiarle la ropa.

Además, ubicó una vela encima del ataúd con el cadáver en avanzado estado de descomposición y empezó a hablarle.

Sin embargo, la mujer no se imaginó que el sepulturero retomaría labores ese miércoles y la iba a sorprender profanando dicha tumba.

En un video que circula en la redes sociales, pero que este medio se abstiene de publicarlo por respeto a la familia del hombre fallecido, se observa que el sepulturero sacó su teléfono celular para registrar la escalofriante escena.

La mujer tras profanar la tumba en el cementerio de Landázuri, Santander. | Foto: Pantallazo de video de la cuenta en X: @ColombiaOscura

En la grabación se escucha al sepulturero preguntarle a la mujer, mientras estaba sentada en el suelo junto al ataúd: “Mamita, ¿usted por qué hizo eso?”.

Entre tanto, la mujer, en medio de lágrimas y en aparente estado de alicoramiento, le respondía: “A mí no me importa, así me cueste la vida. Yo quería verlo y así lo decidí”.

Luego, en las imágenes, se ve a la mujer mostrar un pantalón, el que se supone le iba a poner al muerto.

“Ayúdeme a bañarlo. ¿Me puede ayudar?”, decía la mujer, a quien a su lado se le observan al menos dos botellas con cerveza.

Posteriormente, el sepulturero le insiste que ella no debió haber profanado esa tumba, recalcándole que eso es un delito.

Afirman que al cementerio luego llegaron uniformados de la Policía Nacional y familiares del hombre, quienes con ayuda del sepulturero volvieron a ingresar el ataúd a la bóveda.

En cuanto al hombre fallecido, Diego Expedito Moreno Rojas, desde el medio regional Vanguardia indicaron que tenía 19 años y que fue asesinado el 24 de julio de 2025 en medio de una discusión.