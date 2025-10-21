Así dieron con el adulto mayor que había asesinado con 30 puñaladas a mujer en Santander; fueron siete meses de búsqueda

Después de siete meses de investigación, la Policía Nacional y la Fiscalía reportaron la captura del presunto responsable del homicidio de Edilia Ramírez Fonseca, ocurrido el pasado 10 de marzo, en la vereda Yariguíes, zona rural del municipio de Onzaga.

Según las autoridades, el detenido es un vecino de la víctima de 78 años cuya identidad no se ha divulgado hasta el momento. La captura se produjo tras la emisión de una orden judicial sustentada en las pruebas recopiladas por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y la Fiscalía de San Gil.

La mujer había recibido cerca de 30 puñaladas y además presentaba golpes en la cabeza; su cuerpo fue hallado por habitantes de la verdad el 11 de marzo, a un costado de la vía cerca de la escuela rural. La violencia del ataque conmocionó a la comunidad y motivó una vigilia la noche siguiente del hallazgo.

El hombres, responsable de los hechos, es un adulto mayor. | Foto: Policía Nacional

Las pesquisas que llevaron a la captura incluyeron entrevistas con testigos, declaraciones, fijaciones periciales en lugar de los hechos y cotejos de ADN realizados sobre prendas y objetos incautados durante el allanamiento. Esos elementos, según las autoridades, fueron determinantes para identificar al presunto autor material y obtener la orden de captura por el delito de homicidio agravado.

En su comunicación, el comandante del Departamento de Policía de Santander, coronel Néstor Rodrigo Arévalo Mnetenegro, resaltó la coordinación entre la SIJIN y la Fiscalía como factor clave en el esclarecimiento del caso, y afirmó que la captura demuestra el compromiso institucional para llevar ante la justicia los responsables de hechos violentos. El detenido quedó a disposición de la Fiscalía para la imputación de cargos.

Según se ha indicado, la causa aparente del homicidio habría sido una disputa por linderos de propiedad entre vecinos, un conflicto que. según la investigación, habría desembocado en el ataque. Esa línea orientó las entrevistas y recolección de pruebas durante los meses que siguieron al crimen.

#Noticia | Fue esclarecido el homicidio de Edilia Ramírez Fonseca en Ongaza, #Santander. La @PoliciaStander capturó al presunto responsable, quien habría atacado a la mujer tras una disputa por linderos. pic.twitter.com/yN5EZUhC77 — LA FM Bucaramanga (@LAFMBucaramanga) October 20, 2025

La comunidad de Onzaga, que se conmovió desde el hallazgo del cadáver, exigió esclarecimiento y acompañamiento el primer momento de la pérdida con un velatón en memoria de la víctima. El hecho había sido descrito por los vecinos como una tragedia que desató temor y rechazo en la vereda.