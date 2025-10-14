De acuerdo con los investigadores, el exmandatario presuntamente desatendió varias recusaciones contra los participantes en la elección del Consejo Directivo.

La investigación de la Fiscalía advierte de hechos ocurridos en febrero de 2023 y durante la elección del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB).

Según los investigadores, el entonces mandatario no habría atendido varias recusaciones presentadas en su contra y otros participantes para que se apartaran de la votación del Consejo Directivo y por un posible conflicto de intereses.

“La Fiscalía General de la Nación imputó ante el Tribunal Superior de Bogotá al exgobernador de Santander, Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado, como posible responsable del delito de prevaricato por acción”, señaló el ente acusador.

El fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia advirtió, durante la imputación de cargos, que el entonces mandatario departamental simplemente continuó con el proceso de elección del Consejo Directivo, a pesar de los reparos que se conocieron públicamente. La elección fue anulada por el Tribunal de Santander y finalmente confirmada por el Consejo de Estado, que advirtió en las presuntas irregularidades.

“Los elementos materiales probatorios indican que presuntamente dio continuidad al proceso y permitió que cuatro alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga fueran escogidos para conformar el Consejo Directivo de la CDMB. Posteriormente, dicha elección fue anulada por el Tribunal Administrativo de Santander, decisión que fue confirmada en segunda instancia por el Consejo de Estado”, advirtió la Fiscalía tras la imputación de cargos.

No hay duda, de acuerdo con la Fiscalía, de las presuntas irregularidades en las que incurrió el gobernador Mauricio Aguilar, al mantener una decisión que, de acuerdo con los elementos materiales probatorios, era contraria a la ley, incluso a pesar de tener conocimiento de las recusaciones y los reparos frente a su determinación.

“Para la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia que dirige la investigación, el exgobernador Aguilar Hurtado profirió una determinación contraria a la ley al omitir el trámite legalmente establecido para la recusaciones, situación que permitió a funcionarios cuestionados participar en las votaciones y conllevó a viciar el proceso”, explicó la Fiscalía.

