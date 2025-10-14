Un grave accidente de tránsito se presentó en la madrugada de este martes, 14 de octubre, en la Troncal del Magdalena Medio, dejando como resultado tres personas muertas, entre ellas un menor de edad, y otras nueve heridas.

Los hechos se registraron específicamente en el kilómetro 66, entre La Lizama y San Alberto, sector 20 de Julio, que es jurisdicción del municipio de Rionegro, Santander.

Los organismos de emergencia ya se encuentran atendiendo el siniestro vial. | Foto: Blu Radio

De acuerdo con las primeras informaciones, los protagonistas de este siniestro fueron un carro Chevrolet Aveo y un microbús Volkswagen Crafter, que está afiliado a la empresa COTAXI.

En algunas imágenes que se han conocido y han empezado a circular por redes sociales, se registra que los dos vehículos se encontraron de frente y chocaron fuertemente.

Por lo mismo, la primera hipótesis que se maneja apunta a que, al parecer, el carro invadió el carril contrario y esto desató el terrible accidente de tránsito. Por el momento, todo está siendo materia de investigación por parte de las autoridades.

Identidad de las víctimas

En el automóvil viajaba una familia completa, que hoy se encuentra de luto. Uno de los fallecidos fue identificado como José Darisnel Hernández, quien manejaba el automotor y murió en el sitio tras el impacto.

Otro de los muertos fue un niño de tan solo 11 años de edad, quien respondía al nombre de Didier Agámez Hernández. Asimismo, una mujer identificada como Saida Milena Castillo falleció, pese a que alcanzó a ser trasladada hasta el hospital de San Alberto.

#Atención Tres personas muertas y nueve más heridas dejó un fuerte accidente de tránsito que se presentó en la madrugada de este martes en la Troncal del Magdalena Medio. Un vehículo particular se estrelló contra una buseta que se dirigía a El Banco, Magdalena #MañanasBlu pic.twitter.com/PwsIButBQZ — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 14, 2025

Por otra parte, Miguel Ángel Marconi Rincón fue uno de los heridos, presentó fracturas en el radio y el maxilar inferior. De igual manera, Miguel Alejandro Marconi Castillo, de 4 años; Luz Elena Castillo Osorio, y la menor Heidy Carolina Castillo Osorio, de 13 años, resultaron lesionados. Esta última se encuentra con pronóstico reservado.

Además, en el microbús también hubo varias personas que resultaron heridas tras el siniestro vial, por lo que fueron trasladados hasta el hospital de San Alberto, donde reciben atención médica.

El conductor de este vehículo, quien fue identificado como Jaime Sánchez Contreras, de 43 años de edad, se encuentra ileso y está brindando información a las autoridades.