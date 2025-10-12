Reinado terminó en tragedia en Girardot: una tractomula provocó una muerte y varios heridos

Lo que empezó como un desfile del Reinado Nacional de Turismo en Girardot, Cundinamarca, terminó en una tragedia en la tarde del sábado 11 de octubre, cuando una tractomula que no estaba acreditada para el evento protagonizó un accidente que dejó una mujer muerta y decenas de heridos.

La víctima fatal fue identificada como Maria Alejandra García Mora, de 36 años. La mujer sufrió múltiples traumas luego de caer desde la plataforma de la tractomula y ser alcanzada por la multitud; fue trasladada a la clínica Junical, donde falleció minutos después.

Con profundo dolor lamentamos el inesperado fallecimiento de Alejita, a causa del trágico suceso ocurrido el día de hoy... Publicada por Adriana Serrano en Sábado, 11 de octubre de 2025

El Cuerpo de Bomberos de Girardot habla de 14 personas con lesiones, entre contusiones y fracturas. Sin embargo, la Alcaldía de Girardot se pronunció al respecto y mencionó seis caídas directas desde el vehículo y traslados inmediatos a centros asistenciales.

De acuerdo con el mismo comunicado y la organización del reinado, la tractomula involucrada no estaba acreditada ni autorizada para formar partes del desfile, ni aparecía en el recorrido logístico, ni en el dispositivo de seguridad del evento.

Accidente de tractomula en el desfile de carrozas del Reinado Nacional del Turismo dejó una vicitma fatal y varios lesionados hoy en Girardot. pic.twitter.com/M3a3A1bOIB — Actualidad Informativa (@ActualidadInfo4) October 12, 2025

Tras el incidente, la administración solicitó a los propietarios del vehículo entregar la información necesaria para esclarecer lo ocurrido.

Los Bomberos explicaron que el accidente ocurrió cuando las barandas laterales del planchón cedieron ante el peso de varias personas que viajaban sobre la plataforma, lo que provocó la caída de las víctimas al pavimento. Algunas de las personas que se precipitaban fueron luego atropelladas o golpeadas por quienes perdieron el equilibrio, aumentándose así la gravedad del siniestro.

En el lugar se activaron de inmediato los protocolos de atención: ambulancias y servicios de emergencia trasladaron a los lesionados a distintos centros asistenciales de Girardot para valoración y tratamiento. Las autoridades municipales y la organización de certamen indicaron que, aunque se activaron los mecanismos de respuesta, no hubo acreditación para ese vehículo en el operativo del desfile.

🔴COMUNICADO OFICIAL A LA OPINIÓN PÚBLICA Girardot, Colombia • 11 de octubre de 2025 La Alcaldía Municipal de Girardot y... Publicada por Alcaldía de Girardot en Sábado, 11 de octubre de 2025

Por ahora, la Fiscalía y la Policía de Tránsito coordinan la investigación para determinar las responsabilidades penales y administrativas.

En redes sociales se divulgó material del momento del colapso. También se difundieron mensajes de condolencia por la muerte de María Alejandra, que algunos allegados describieron como una mujer “alegre y comprometida” con quienes la conocían.