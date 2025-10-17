Suscribirse

Nación

Tragedia en Norte de Santander: hombre habría asesinado a una mujer y después se quitó la vida; esto se sabe

Todo habría ocurrido en una estación de servicio del mencionado departamento.

Redacción Nación
17 de octubre de 2025, 12:25 p. m.
Hay consternación y conmoción en El Zulia, Norte de Santander, por el asesinato de una mujer en una estación de servicio. A esto se le suma, además, que el presunto agresor se habría quitado la vida después de cometer el crimen.

La víctima fue identificada como Wendy Saray Orozco Cera, de 28 años y mamá de dos hijos. Por su parte, el victimario sería Pablo Antonio Suescún Arévalo.

Todo habría ocurrido durante la noche de este jueves, 16 de octubre.

De acuerdo con las primeras informaciones de las autoridades, la mujer se encontraba en la estación de servicio Pedregales. Allí, algunos clientes y trabajadores encontraron su cuerpo sin vida, el cual presentaba supuestamente varios impactos de bala.

Tras el hallazgo, los testigos dieron aviso inmediato a las autoridades, quienes acordonaron la zona, realizaron el respectivo levantamiento del cadáver e iniciaron las primeras pesquisas.

Horas después, el agresor también fue encontrado sin vida en condiciones que hasta el momento no han sido esclarecidas. Al parecer, el hombre y la mujer trabajaban en la misma estación de servicio.

Las autoridades ya se encuentran investigando lo sucedido en esta zona de la capital del país.
“Se presenta el homicidio de la señora Wendy Saray Orozco, donde presuntamente es afectada por su compañero de trabajo, quien posteriormente se quita la vida“, indicó la capitán María del Mar Mora, jefe (e) de la Patrulla Púrpura de la Policía de Cúcuta.

Al parecer, el caso ya vendría de tiempo atrás, aunque esto no ha sido confirmado por las autoridades, que la mujer habría denunciado previamente al hombre por acoso laboral y comportamientos extraños.

Por el momento, los hechos son materia de investigación, pero la principal hipótesis es que todo se trató de un feminicidio y que, después de cometer el crimen, el supuesto agresor acabó con su propia vida.

El caso se encuentra en manos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, un aspecto clave es que se está mirando cómo fue la ruta de atención que se le brindó a la víctima después de que supuestamente denunció a quien, al parecer, se convirtió en su feminicida.

La Policía lamentó lo ocurrido, rechazó el crimen y reiteró que seguirán adelantando acciones para evitar que estas situaciones se repitan. “Reafirmamos nuestro compromiso en pro de los derechos de las mujeres y la protección de la vida”, manifestó la capitán María del Mar Mora.

FeminicidioViolencia contra la mujerNorte de Santander

