Así luce la tumba de Mauricio Leal; destapan lío legal y dejan mal parada a amiga del estilista: “Brilló por su ausencia”

La muerte de Mauricio Leal sacudió a Colombia en 2021, generando innumerables interrogantes sobre las misteriosas circunstancias que rodearon el fallecimiento del reconocido estilista y de su madre. Con el paso de las investigaciones, los hallazgos que iban saliendo a la luz mantuvieron al país atento, siguiendo cada nuevo detalle de esta impactante tragedia.

Sin embargo, recientemente, se conoció un nuevo lío en el caso del famoso estilista, ya que estaría en peligro su lugar de reposo tras años desde que perdió la vida. La proximidad del vencimiento del contrato de arrendamiento del lote donde están sus restos, y la falta de recursos para comprarlo definitivamente.

Según información publicada por SEMANA, el contrato suscrito en noviembre de 2021 tiene una duración de cuatro años y llegará a su fin el próximo 26 de noviembre de 2025. En caso de que no se concrete la compra definitiva del terreno, cuyo valor ronda los 20 millones de pesos, los restos allí sepultados tendrían que ser exhumados y trasladados a otro lugar.

No obstante, La Red compartió imágenes de cómo luce actualmente la tumba de Mauricio Leal y su madre, quienes están en el Cementerio Jardines de Paz en Bogotá. El video permitió ver la lápida, donde había flores y los nombres de los dos.

En un diálogo de La Red con Érika Sanguinetti, abogada y apoderada de Carlos Andrés García Hernández, hermano de Leal, se conoció el lío legal que ronda a la familia del famoso peluquero, pues no hay una respuesta clara para darle solución al tema de las tumbas.

“No hemos tenido razón en estos momentos de la SAE porque entendemos que de todas maneras, aunque los bienes estén confiscados, pues es un gasto en teoría que hace parte de la administración que ellos están ejerciendo. Entonces, digamos que técnicamente ellos estarían en el deber o en la obligación, por así decirlo, de pagar esos gastos”, dijo.

Sin embargo, la representante no dudó en dejar mal parada a una de las amigas de Mauricio Leal, mencionando que no obtuvo buena respuesta y la sintió con una actitud compleja.

“En días anteriores toqué la puerta telefónicamente a una amiga que hace parte del mundo artístico y que se proclamó siempre muy amiga de Mauricio. No fue buen recibo. Sí. La forma en que me recibió fue muy déspota. Realmente no le pedí dinero porque si esa persona en algún momento saldría a decir que fue así, pues estaría diciendo algo que no es cierto, porque simplemente lo que hice fue contarle lo que estaba pasando y que acudía a ella para que nos pudiera ayudar de pronto a través de sus redes”, aseguró.

“Brilló por su ausencia. Entonces yo digo, ¿dónde están los amigos de Mauricio? ¿Dónde están esas personas que cuando Mauricio falleció salieron a decir esto, salieron a decir lo otro? ¿Dónde está ese apoyo?”, agregó.