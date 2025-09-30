¿Qué está pasando con los bienes de Mauricio Leal? Macabro caso da inesperado giro y familia pide ayuda urgente

El reconocido estilista colombiano Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, fueron víctimas de un doble homicidio en noviembre de 2021, un caso que conmocionó al país.

A casi cuatro años del trágico hecho, la familia enfrenta una nueva dificultad que pone en riesgo la permanencia de los restos mortales de ambos en el Cementerio Jardines de Paz en Bogotá. La causa: la proximidad del vencimiento del contrato de arrendamiento del lote donde reposan, y la falta de recursos para comprarlo definitivamente.

No hay recursos para pagar la permanencia de los cuerpos de Mauricio Leal y de su mamá en un cementerio de Bogotá. | Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

De acuerdo a lo revelado por SEMANA, el contrato firmado en noviembre de 2021 tiene una vigencia de cuatro años, que culmina este 26 de noviembre de 2025. Al expirar, si no se realiza la compra definitiva del lote, que cuesta alrededor de 20 millones de pesos, los cuerpos podrían ser exhumados y trasladados a otra ubicación.

Una carta de la funeraria Jardines de Paz del 29 de julio de 2025, dirigida a Erika Sanguinetti, abogada y apoderada de Carlos Andrés García Hernández, hermano materno del afamado estilista, encendió las alarmas y promete abrir un nuevo capítulo desolador de esta amarga historia.

Mauricio y su madre están enterrados en el mismo punto del Cementerio Jardines de Paz. | Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

La familia ha informado que no cuenta con los recursos para cubrir esta suma, ya que los bienes de Mauricio Leal, entre los que figuran propiedades, vehículos y cuentas bancarias, están actualmente congelados y bajo custodia de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, por un proceso de extinción de dominio.

Esto impide que los familiares puedan acceder a esos recursos para cubrir necesidades básicas o el pago del lote en el cementerio.

La abogada Érika Sanguinetti, representante legal de la familia, ha hecho un llamado público para recaudar los 40 millones de pesos que cubrirían los costos pendientes tanto del lote donde están sepultados Mauricio Leal y su madre, como posiblemente otros gastos asociados.

Mientras tanto, están explorando opciones legales para evitar el desalojo funerario y buscar una solución que permita que los restos permanezcan en el lugar que han habitado durante estos casi cuatro años.

Paralelamente, el proceso judicial contra Jhonier Leal, hermano de Mauricio Leal y principal sospechoso del doble homicidio, sigue su curso en los tribunales. Jhonier Leal se encuentra privado de la libertad y enfrentando cargos por el asesinato de su hermano y madre, en un litigio que ha tenido gran repercusión mediática y emocional para la familia y la opinión pública. Hasta la fecha, no se han reportado cambios sustanciales en el estado del proceso judicial, pero la atención sigue puesta en su desarrollo.