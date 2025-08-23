CONFIDENCIALES
El libro de Jhonier Leal, condenado por el doble homicidio de su hermano y madre
El confeso asesino alista un libro en el que contará su versión de lo ocurrido.
Jhonier Leal, el hermano del reconocido estilista Mauricio Leal, alista un libro que promete ser explosivo y en el que contará toda su verdad sobre lo ocurrido en la noche del 21 de noviembre de 2021, cuando el peluquero y su madre, Marlene Machado, fueron cruelmente asesinados en su propia residencia, ubicada en la vía a La Calera.
Jhonier, recluido en la cárcel La Tramacúa de Valledupar –donde permanecen los presos más peligrosos y vigilados del país–, espera la decisión del Tribunal Superior de Bogotá sobre si mantiene la condena de 55 años y tres meses por doble homicidio o la reduce. Su abogada, Ana Julieth Velásquez, dice que si el fallo se mantiene en contra del también estilista, irán a casación de la Corte Suprema de Justicia porque su cliente insiste en que es inocente.