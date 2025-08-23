Suscribirse

El libro de Jhonier Leal, condenado por el doble homicidio de su hermano y madre

El confeso asesino alista un libro en el que contará su versión de lo ocurrido.

Redacción Confidenciales
23 de agosto de 2025, 6:16 a. m.
Jhonier Leal
Jhonier Leal, asesino de su hermano Mauricio Leal y su madre.

Jhonier Leal, el hermano del reconocido estilista Mauricio Leal, alista un libro que promete ser explosivo y en el que contará toda su verdad sobre lo ocurrido en la noche del 21 de noviembre de 2021, cuando el peluquero y su madre, Marlene Machado, fueron cruelmente asesinados en su propia residencia, ubicada en la vía a La Calera.

Contexto: Jhonier Leal está escribiendo un libro desde la cárcel. Pese a la condena en su contra, afirma que demostrará su inocencia

Jhonier, recluido en la cárcel La Tramacúa de Valledupar –donde permanecen los presos más peligrosos y vigilados del país–, espera la decisión del Tribunal Superior de Bogotá sobre si mantiene la condena de 55 años y tres meses por doble homicidio o la reduce. Su abogada, Ana Julieth Velásquez, dice que si el fallo se mantiene en contra del también estilista, irán a casación de la Corte Suprema de Justicia porque su cliente insiste en que es inocente.

