Las tristes palabras que la hija de ‘Baby Demoni’ dijo en su funeral; la pequeña generó dolor

El pasado 14 de octubre, la creadora de contenido y exparticipante de La casa de los famosos, Yina Calderón, se pronunció en sus redes sociales y en medio de lágrimas destapó que su amiga Alejandra Esquin, más conocida como Baby Demoni, perdió la vida en extrañas circunstancias, después de haber discutido con su pareja.

Con el paso de los días, se ha venido revelando información al respecto y los cercanos a la fallecida han estado especulando sobre lo ocurrido, pues aunque en un primer momento se llegó a creer que podría tratarse de un suicidio, esa hipótesis se ha puesto en duda por el contexto de la situación.

Baby Demoni, reconocida influencer que murió. | Foto: Instagram @baby_demoni_

En medio de una reciente entrevista de con Rafael Poveda para el pódcast Más allá del silencio, ‘La fresa más nea’, uno de los amigos más cercanos de Baby Demoni, destapó un duro detalle que presenció en medio de la despedida de la mujer.

Frente a las cámaras, Robin Alexis Parra, como es su nombre de pila, replicó las palabras que le habría compartido Oriana, la pequeña hija de Baby Demoni cuando se reencontraron en la funeraria.

“Me dijo: ‘Hola, Fresa’, y se va girando y va diciendo: ‘no tengo papá, y ahora ya no tengo mamá’, y suspira y se termina de girar”, mencionó con tristeza.

Por medio de la sección de los comentarios, muchos se solidarizaron con la situación y compartieron sus opiniones con respecto a todo lo que envuelve la muerte de la creadora de contenido, quien sumaba más de 100 mil seguidores.

“Qué triste que la niña se haya quedado sin la persona que más amaba, tienen que investigar para dar con la verdad, esto no se puede quedar así”; “Esto no fue un suicidio, que se haga justicia”; “Tienen que cuidar mucho a esa niña, puede estar en peligro”; “Hay que tener empatía” y “Dios le permita a Baby Demoni descansar en paz y a su hija, salir adelante”, son algunas de las palabras que se leen.

Amigo de Baby Demoni destapó preocupación de la hija de la influencer

En la misma conversación con Rafael Poveda, ‘La fresa más nea’ reveló que Baby Demoni solía cuidar demasiado a su hija, pues quería mantenerla segura. Sin embargo, al momento de separarse, cuando la mujer tenía que hacer diligencias por fuera del hogar, la pequeña mostraba preocupación por no volver a verla.