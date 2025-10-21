Suscribirse

Novio de Baby Demoni la acusó de infidelidad antes de su muerte; su amigo reveló duros audios

‘La fresa más nea’ habló con Rafael Poveda y destapó curioso detalle que no se había tenido en cuenta.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

22 de octubre de 2025, 3:15 a. m.
Baby Demoni, reconocida influencer que murió.
Baby Demoni, reconocida influencer que murió. | Foto: Instagram @baby_demoni_

El pasado 14 de octubre se dio a conocer por medio de las redes sociales que la creadora de contenido conocida como Baby Demoni falleció en extrañas circunstancias y desde ese momento se empezaron a crear algunas hipótesis al respecto.

Sin embargo, una semana después, Robin Alexis Parra, mejor conocido en internet como La fresa más nea, llegó a Más allá del silencio, el pódcast del periodista Rafael Poveda, y reveló detalles desconocidos del caso.

Baby Demoni tenía más de 100 mil seguidores en redes sociales.
Baby Demoni tenía más de 100 mil seguidores en redes sociales. | Foto: Instagram: @baby_demoni_

“El día 14 de octubre le escribí a Baby Demoni en la mañana y le pregunté por su estado, pues hace pocos días se había sometido a unos procedimientos estéticos y tenía programados unos controles de rutina para confirmar que estuviera cicatrizando de forma correcta”, dijo, dando a entender que la mujer tenía proyectos y es muy poco probable que haya pensado en quitarse la vida; como muchos afirman.

Mencionó que en ese momento, decidieron conectarse por medio de una llamada telefónica, en la que se escucharía a la creadora de contenido angustiada tras haber discutido con su pareja.

Contexto: Destapan curioso detalle en el funeral de Baby Demoni: “No quería irse”

“En la llamada me dice que él la está acusando de tener relaciones conmigo, que habíamos cogid*, que habíamos tenido sexo”, dijo frente a las cámaras del programa digital.

Esto llevó a La fresa más nea a escribirle un mensaje de WhatsApp a Samor, la pareja de Baby Demoni, en donde, por medio de un extenso texto, le aseguró que nunca tuvo encuentros con su amiga y no sería cierto que existía una infidelidad entre ellos.

“Cagada que piense esas cosas, pero, pues nada, usted decide a quién creerle y si ya se montó en esa película, pues nada. Y lo otro, solo vea cómo le quita la gente a Alejandra, hablándole mal de todo el mundo y metiéndole cizaña de todo el mundo, como si usted fuera a estar para ella”, escribió en el chat.

Agregó: “Que día le sacó a correar a las hermanas y vea como la trata, como la tiene. Si no me quería ver en su casa, solo tenía que decírmelo. Pero inventar que me la comí, eso sí, es muy enfermo de su parte, pero bueno”.

Contexto: Mamá de Baby Demoni rompió el silencio sobre la situación que vivía su hija y reveló nuevos detalles: “Varias veces la golpeó”

Por medio de la sección de los comentarios, muchos compartieron sus opiniones y generaron conversación con respecto a los mensajes y audios revelados.

“Dios mío. Qué fuerte, de verdad que sí”; “Ese tipo la mato, de eso no hay dudas …. Ojalá este caso no quede impune como muchos más que han quedado en el olvido por culpa de la nefasta justicia que tenemos en este país" y “Qué triste todo lo que hay detrás”, escribieron.

