Mamá de Baby Demoni rompió el silencio sobre la situación que vivía su hija y reveló nuevos detalles: “Varias veces la golpeó”

La progenitora de la influenciadora se pronunció e hizo nuevas revelaciones.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

20 de octubre de 2025, 10:13 p. m.
Mamá de Baby Demoni reveló nuevos detalles de situación que vivía su hija.
La noticia del fallecimiento de la creadora de contenido Alejandra Esquin, más conocida en el mundo digital como Baby Demon, ha provocado una ola de reacciones, y personas cercanas se han pronunciado sobre lo sucedido, como Yina Calderón, quien afirmó ser la amiga.

Aunque todavía siguen sin esclarecerse las causas de la muerte de la joven, han salido a la luz varias versiones que han generado tensión, como la del novio y el mejor de amigo de Alejandra, pues cada uno ha expuesto su versión a través de sus redes y han revelado detalles.

Baby Demoni, influencer que perdió la vida.
La madre de la creadora de contenido fue la última en hablar del caso y mediante un video en su perfil de TikTok, expresó su sentir, agradeciendo a quienes asistieron al funeral de Baby Demoni y, con la voz entregada, pidió ayuda para que el caso no quede en la impunidad; incluso reveló información que podría dar un giro inesperado.

A veces llegaba con su ropita aquí a la casa, con la ropa de la niña, porque ya no quería vivir más con él y la tenía tan manipulada que no podía durar aquí ni un día porque ella tenía que devolverse a la casa de él”, afirmó, haciendo referencia que en muchas ocasiones su hija le contó detalles de su relación con Miguel López.

Me le hacía daño, varias veces la golpeó”, confesó Yaen, nombre con el que aparece en el perfil donde realizó la publicación y agregó que, aunque, intentó decirle que no permitiera ese tipo de situaciones, Alejandra decidía continuar con él.

También mencionó que el hombre, que también quería ser influencer, era “envidioso” por la popularidad y el crecimiento que Baby Demoni tuvo en el mundo digital: “Ella ya me decía que a veces sentía que Miguel le tenía envidia, y era verdad, el corazón de mamá me lo decía”.

Contexto: Reviven clip de la canción que la influencer Baby Demoni quería en su funeral

Me la arrebataste, Miguel López, me la arrebataste, me la quitaste”, añadió, señalando a la expareja de la Esquin por los hechos, pues aparte del dolor de la pérdida de su hija, expresó la tristeza que siente por su nieta porque no va a crecer junto a la joven.

Por último, manifestó que su relación con Baby Demoni era muy buena, eran como “amigas” y hasta el último momento guardó la esperanza de que su hija podría salvarse, pero desde su fallecimiento sus días se han vuelto “grises” y sintió que “Dios no la escuchó y se le llevó su vida”.

