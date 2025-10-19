Destapan curioso detalle en el funeral de Baby Demoni: “No quería irse”

En la noche del miércoles, 15 de octubre se dio a conocer el fallecimiento de la influenciadora Alejandra Esquin. La mujer que era conocida bajo el apodo de Baby Demoni perdió la vida en situaciones que, hasta el momento, no se han esclarecido y sus familiares no han realizado declaraciones oficiales.

Yina Calderón fue una de las personalidades del mundo del entretenimiento que se refirió al tema por medio de sus redes sociales y en medio de lágrimas se despidió de la mujer con la que compartió una amistad.

@elescandalo.tv Oramos por ti 🙏 @🔥baby_demoni🔥 esto no se va a quedar así 🙏 ♬ sonido original - Yinacalderonoficial

“Muchachos, acaba de fallecer mi amiga. Mi amiga Baby Demoni. Ella se puso a pelear con el novio en la casa y yo no sé, todo raro. Luego, el novio llamó a decir que ella se había colgado, que no sé qué. En el hospital le encuentran huellas de asfixia. O sea, una cosa muy rara. Ojalá este caso no se quede impune. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver quién lo hizo, cómo fue, pero pues acaba de fallecer”, dijo en su momento.

Agregó: “Ayúdenme, por favor, a estar detrás de este caso, porque es muy raro. Ella hace dos días había hecho la lipo, los senos, estaba superfeliz, estaba supercontenta con la cirugía. Eso está muy raro”.

Imágenes del funeral de Baby Demoni

Por medio de la cuenta de TikTok de Camilo GS, se publicaron algunos de los momentos en los que la familia de Baby Demoni la despidió en el cementerio.

En las imágenes se ve a sus seres queridos cargando el ataúd de la creadora de contenido para llevarlo hasta el espacio de la bóveda mural en la que reposará su cuerpo.

En la sección de los comentarios, miles de personas se pronunciaron con respecto a la situación y compartieron algunas de sus creencias con respecto a lo que se pudo ver por medio de las imágenes publicadas.