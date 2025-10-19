Suscribirse

Gente

Destapan curioso detalle en el funeral de Baby Demoni: “No quería irse”

En medio de la despedida de la creadora de contenido muchos notaron una situación inesperada.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

19 de octubre de 2025, 10:16 p. m.
La creadora de contenido falleció en la noche del pasado miércoles, 15 de octubre.
La creadora de contenido falleció en la noche del pasado miércoles, 15 de octubre. | Foto: Instagram @baby_demoni_ - Captura TikTok @elcamilogs / Montaje: Semana

En la noche del miércoles, 15 de octubre se dio a conocer el fallecimiento de la influenciadora Alejandra Esquin. La mujer que era conocida bajo el apodo de Baby Demoni perdió la vida en situaciones que, hasta el momento, no se han esclarecido y sus familiares no han realizado declaraciones oficiales.

Yina Calderón fue una de las personalidades del mundo del entretenimiento que se refirió al tema por medio de sus redes sociales y en medio de lágrimas se despidió de la mujer con la que compartió una amistad.

@elescandalo.tv

Oramos por ti 🙏 @🔥baby_demoni🔥 esto no se va a quedar así 🙏

♬ sonido original - Yinacalderonoficial

“Muchachos, acaba de fallecer mi amiga. Mi amiga Baby Demoni. Ella se puso a pelear con el novio en la casa y yo no sé, todo raro. Luego, el novio llamó a decir que ella se había colgado, que no sé qué. En el hospital le encuentran huellas de asfixia. O sea, una cosa muy rara. Ojalá este caso no se quede impune. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver quién lo hizo, cómo fue, pero pues acaba de fallecer”, dijo en su momento.

Agregó: “Ayúdenme, por favor, a estar detrás de este caso, porque es muy raro. Ella hace dos días había hecho la lipo, los senos, estaba superfeliz, estaba supercontenta con la cirugía. Eso está muy raro”.

Contexto: Murió reconocida influencer colombiana; se revelaron detalles del caso. Estas serían las causas de su muerte

Imágenes del funeral de Baby Demoni

Por medio de la cuenta de TikTok de Camilo GS, se publicaron algunos de los momentos en los que la familia de Baby Demoni la despidió en el cementerio.

En las imágenes se ve a sus seres queridos cargando el ataúd de la creadora de contenido para llevarlo hasta el espacio de la bóveda mural en la que reposará su cuerpo.

En la sección de los comentarios, miles de personas se pronunciaron con respecto a la situación y compartieron algunas de sus creencias con respecto a lo que se pudo ver por medio de las imágenes publicadas.

“El ataúd estaba muy pesado, ella no se quería ir”; “Dicen que cuando pesa mucho el ataúd y la persona no es de mucho peso es porque no se quería ir, no sé si sea cierto, pero me llama la atención de este video”; “La tumba quedó muy arriba... muy incómodo para su familia ir a colocarle flores y orarle, muy triste”; “Tantos seguidores y tan pocos asistentes. Esto deja claro que el cariño sincero no se mide en likes” y “Es tan claro que el ataúd pesada. Eso nos dice que ella no se quería ir, que se haga justicia”, son algunas de las palabras que se leen.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Partido Liberal arrasó en las elecciones de los Consejos de Juventud: este es el resultado de jornada donde votaron los jóvenes

2. Cargan contra Luis Díaz por lo que hizo en el clásico con Bayern Múnich: feroz acusación

3. Actriz de ‘Lady, la vendedora de rosas’ reveló la enfermedad que padece y los dolores que le causa

4. Hombre murió cuando participaba en la Carrera Allianz 15K Bogotá 2025: esta es su identidad

5. José Gabriel: “Es imposible que haya un Gobierno más corrupto que el de Petro”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Muertes de famososFuneralCreadores de contenido

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.