En las últimas horas se dio a conocer a través de redes sociales la lamentable muerte de Alejandra Esquin, creadora de contenido más conocida en el mundo digital como Baby Demoni.

La mujer, que dejó un gran vacío en su familia, amigos cercanos y seguidores, tenía un estilo único que mostraba a través de sus plataformas digitales como TikTok, en donde subía contenido más que todo musical.

Baby Demoni, influencer que perdió la vida. | Foto: Instagram @baby_demoni_ / Montaje SEMANA

En varios de sus videos, Baby Demoni hablaba de sus canciones favoritas y preguntaba a las personas también por este tipo de temas.

Recientemente, se volvió nuevamente tema de conversación uno de los videos más exitosos de la fallecida influencer en donde aparecía con las gemelas Martínez.

En este clip, que fue grabado en el mes de agosto de este año, se les preguntaba a las personas específicamente por la canción que les gustaría que sonara en su funeral.

Respondiendo a su misma pregunta, Baby Demoni confesó de una manera muy segura y con voz firme que la canción que quería en su funeral es El hijo del pueblo, del icónico cantante Vicente Fernández.

Según dejó ver la creadora de contenido, se siente identificada con varios versos de esta canción.

“Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde. Alejado del bullicio y de la falsa sociedad. Yo no tengo la desgracia de no ser hijo del pueblo, yo me cuento entre la gente que no tiene falsedad. Mi destino es muy parejo, yo lo quiero como venga, soportando una tristeza o detrás de una ilusión. Yo camino por la vida, muy feliz con mi pobreza, porque no tengo dinero, tengo mucho corazón”, es uno de los versos.

Yina Calderón sorprendió con publicación de su amiga, Baby Demoni. | Foto: Captura de Instagram @yinacalderonoficial

Todo esto toma relevancia al conocerse su fallecimiento y algunos detalles del mismo, que hasta el momento no han sido confirmados, como el hecho de que atentó contra su propia vida y fue encontrada suspendida en su casa, según dijo su pareja Samor.

Esta versión fue replicada por la conocida influencer Yina Calderón, quien afirmó que era muy amiga de ella.

@elalejandrosoy Por Respeto a la familia solo les confirmaré lo sucedido el día de hoy, realmente no sabemos las causas de lo que sucedió pero algo que sí tengo claro es que mi “RUKITA” ya no está con nosotros. ♬ sonido original - EL BARNY 💜