Novio de Baby Demoni, ‘influencer’ que murió, expuso su verdad sobre lo ocurrido; mejor amigo de la modelo destapó versión

El fallecimiento de Alejandra Esquin, conocida en el entorno digital como Baby Demoni, provocó una ola de reacciones y mensajes en las redes sociales. La información fue confirmada por personas cercanas y por reconocidas figuras del entretenimiento, entre ellas Yina Calderón, quien manifestó públicamente su tristeza y recordó la relación de amistad que mantenía con la joven creadora de contenido.

La mujer, quien también incursionó en el modelaje, había logrado posicionarse en plataformas como TikTok e Instagram, donde su estilo atrevido y su autenticidad le valieron una comunidad fiel de seguidores. Con más de cien mil fans y publicaciones que superaban los dos millones de visualizaciones, la joven se perfilaba como una de las nuevas voces del contenido alternativo en Colombia, destacando por su personalidad fuerte y su capacidad para conectar con el público joven.

Sin embargo, muchos quedaron sin palabras tras revelarse la dolorosa noticia sobre su muerte. Muchos no entendían qué había sucedido, pues había versiones que hablaban de un homicidio y de autolesiones.

Pese a que las autoridades siguen investigando lo ocurrido, se ha visto una fuerte tensión entre el novio y el mejor amigo de Baby Demoni, quienes han soltado distintos comentarios al respecto. Samor, como se le conoce a la pareja sentimental de la creadora de contenido, no dudó en hablar públicamente, exponiendo su versión de aquel día.

Horas antes de que la mujer falleciera, su compañero sentimental publicó un video en el que explicaba lo vivido y entregaba su verdad, mencionando que ya había palabras de terceros que estaban llevando a muchas personas a señalarlo y acusarlo. Pese a que comentó lo que atravesó en ese instante, reiteró que fue el encargado de auxiliar y ayudar a su pareja, luego de hallarla gravemente herida.

Samor, hablando directo a la cámara, aceptó que sí hubo un cruce entre ambos, pero todo quedó en una discusión de momento. En sus declaraciones, manifestó que salió a tomar aire, pero un mensaje lo alarmó.

“Yo me enteré de un par de cosas, no voy a entrar en detalles… la enfrenté y tuvimos una fuerte discusión. Yo estaba muy ofuscado, me salí a tomar aire. A los 15 minutos, ella me dejó un mensaje preocupante. Tuve una corazonada y me devolví lo más rápido que pude”, comentó.

“La encontré en una situación en la que estaba haciéndose daño, la auxilié con las personas del bloque en el que vivimos, y la llevé a urgencias. Sin embargo, sale una persona a hablar mentiras, hablar lo que no es (…) Tengo que salir yo a dar mi versión, muy diplomáticamente y con el respeto de la familia”, puntualizó.

El hombre fue claro en que no tenía que ocultar nada, pues ya tenía pruebas en caso de que todo se escalara a un ámbito legal. “Salgo a hablar y dar la cara porque el que nada debe, nada teme”, mencionó, pidiendo, en ese instante, que oraran mucho por la vida de su novia.

Mejor amigo de Baby Demoni soltó duras declaraciones

Robin Alexis Parra, conocido en redes como la Fresa más nea, habló en los escenarios digitales y soltó palabras que fueron tomadas hacia Samor, por lo que muchos pusieron en duda las versiones. El creador de contenido también explicó lo que sabía del tema, mencionando la que sería, supuestamente, la causa de la pelea entre la pareja.

“Estábamos hablando. Ella estaba peleando con Samor. Colgamos. Me siguió enviando audios llorando. Me decía que no sabía qué hacer. Llamé a la hermana, le dije que ella estaba supermal (…) Como a la media hora me llama una vecina y me dice que la encontraron, no sé cómo. Que se escuchaban un montón de gritos, que tenía sangre, que no tenía nada en el cuello (…) Les cuento a ustedes porque estaban disgustados. Supuestamente, Baby Demoni y yo teníamos una relación a escondidas, lo que es totalmente falso“, apuntó.