Angustiante revelación de clarividente colombiana sobre muerte de B King; destapó inesperado detalle: “Mucho sufrimiento”

La muerte de Bayron Sánchez Salazar, conocido en el mundo artístico como B King, y de Jorge Luis Herrera, recordado por muchos como DJ Regio Clown, generó una profunda conmoción internacional debido a las trágicas circunstancias que rodearon el caso. Ambos artistas fueron hallados sin vida, bajo signos de violencia y tortura.

El hecho generó un gran impacto en el mundo del entretenimiento, especialmente en el ámbito musical y de la producción, donde los dos se estaban dando a conocer. En medio de la consternación que se vivió en redes sociales y medios de comunicación, surgieron declaraciones que llamaron la atención del público, entre ellas las de Ayda Valencia, una de las clarividentes más conocidas del país.

Tiempo antes de que se confirmara la trágica noticia, la experta había revelado que no lograba percibir la energía del productor musical, lo que, según explicó, le resultaba inusual y preocupante.

Ahora, tras semanas desde que se confirmó el asesinato de los músicos, Ayda Valencia volvió a ser entrevistada al respecto, hablando sobre lo que vio en su canalización. En diálogo con Lo sé todo, la clarividente fue enfática en que estos hechos eran complejos de percibir, a raíz de la carga energética que rodeó el caso.

“Fue algo bastante tortuoso porque durante todo el proceso sentí una gran angustia. Todo ocurrió muy despacio, con mucho sufrimiento y un dolor profundo. Percibí que B King pedía que no le hicieran lo que finalmente sucedió”, indicó.

Ayda Valencia señaló que toda esta situación iba por fuera de las especulaciones, pues se trataba de algo mucho más pesado. En sus declaraciones indicó que B King había caído en el lugar equivocado, y había sido arrastrado bajo una ola de acontecimientos lamentables.

“Su fallecimiento no tiene nada que ver con lo que muchos están diciendo. Esto está ligado a mafias, al narcotráfico y a organizaciones poderosas. Lamentablemente, B King se vio envuelto en situaciones para las que no estaba preparado, ni era consciente de lo peligrosas que podían ser”, comentó.

“Dime con quién andas y te diré qué puede pasar. Él estaba con la gente y en el lugar equivocado. No sabía con quién se estaba involucrando ni lo que se movía detrás de todo eso”, agregó.

Al hablar sobre Regio Clown, la vidente prefirió abstenerse de profundizar y no quiso hablar al respecto. “Me reservo información por el tipo de muerte y por todo lo que ocurrió. Estamos hablando de grandes ligas del crimen, de una violencia extrema. Es algo muy delicado”, dijo.

Ayda Valencia comentó sobre este polémico caso. | Foto: YouTube Ayda Valencia

El caso sigue siendo objeto de investigación por parte de las autoridades, que buscan esclarecer los móviles del crimen y determinar quiénes estarían detrás de los hechos.