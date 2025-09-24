Ayda Valencia, clarividente, habló tras visión de la muerte de B King y dejó contundente mensaje: “Ya suficiente dolor tiene”

El fallecimiento de Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B King, y de Jorge Luis Herrera, recordado como DJ Regio Clown, causó gran impacto a nivel internacional por las circunstancias que rodearon el caso. Los dos colombianos habían sido reportados como desaparecidos desde el 16 de septiembre, lo que generó gran incertidumbre sobre su paradero.

A pesar de los operativos de búsqueda y las investigaciones realizadas, el 22 de septiembre se confirmó el hallazgo de dos cuerpos que presentaban señales de violencia y tortura. Debido a las similitudes físicas y a ciertos rasgos particulares, las autoridades iniciaron el proceso de identificación para establecer con certeza que se trataba de los artistas y esclarecer lo sucedido.

En medio de la conmoción que generó la noticia, salieron a relucir las declaraciones de Ayda Valencia, reconocida clarividente colombiana, quien tiempo atrás había mencionado que no lograba percibir la energía del productor musical.

Con cautela y respeto hacia los seres queridos de B King, la experta, en una entrevista, reiteró que continuaba sin sentir la presencia del artista, lo que la llevaba a tener la impresión de que su fallecimiento había ocurrido de manera violenta.

Sin embargo, tras la confirmación de lo ocurrido en México, Ayda Valencia decidió tomar la palabra en su canal de YouTube, enviando unas palabras por todo el caso. La clarividente fue enfática en que esto había que manejarlo con discreción, evitando hace juicios sobre detalles que no se sabían.

En su video, publicado en el perfil, la colombiana dedicó un espacio para mencionar su visión con respecto a la muerte de Bayron Sánchez Salazar, aclarando que sus canalizaciones no las hacía por generar ningún tipo de actitud negativa, sino para concentrar energía positiva.

Al ver el impacto que tuvo su contenido hablando del caso, Valencia comentó que estaba sorprendida de la forma en la que se juzgaba y señalaba con ligereza, sin conocer de fondo lo que había detrás de las historias.

Con esto se refirió a Marcela Reyes y los juicios que se hacían sobre ella, culpándola de tener algo que ver con la muerte del cantante. Pese a que no entró en detalles sobre su visión, sí recalcó que ya sabía lo que había pasado y por eso lo informó en un video cuatro días antes.

La celebridad pidió no juzgar ni tomar partidos en momentos que no se conocían, pues atacar era muy fácil, sin entender lo que atravesaba una familia.

“No entremos en juzgamientos que no nos corresponden, no conozco a Marcela Reyes, no es paciente mía... pero se los digo: qué dolor, independientemente de haya o no haya hecho, sea o no sea pareja, nadie puede juzgar una relación de puertas para fuera. Es muy fácil, pero aquí es invitarlos, de corazón, a que no nos prestemos para eso. Ya suficiente dolor tiene esta familia, la otra familia, más todas las familias en Colombia que han perdido a personas por medio de la violencia”, expresó.