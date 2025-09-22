Marcela Reyes dio preocupante alerta antes de que se encontrara muerto a B-King: “Me duele el alma”

Medios de comunicación mexicanos y, posteriormente, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmaron este lunes, 22 de septiembre, que B-King y DJ Regio Clown fueron hallados sin vida en México, luego de haber estado más de seis días desaparecido.

La noticia causó controversia a nivel nacional, pues miles de personas estaban atentas al caso y esperaban que los artistas pudieran reencontrarse nuevamente con sus familias y regresar a Colombia.

Bayron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera, conocido como DJ Regio Clown, fueron hallados muertos en México. | Foto: Tomado de internet

Incluso, Marcela Reyes, con quien tuvo un matrimonio de seis años y de quien se divorció hace tres meses, se pronunció en repetidas ocasiones en redes sociales y estuvo buscando ayuda para resolver el caso.

“Me siento profundamente triste y con el corazón roto. Me duele ver cómo, en medio de una situación tan delicada y dolorosa, se ha dado prioridad al amarillismo, a los juicios sin fundamento y a mencionarme con acusaciones graves que no solo son falsas, sino que también desvían la atención de lo verdaderamente importante: la vida de Bayron y su pronta aparición”, escribió a través de su cuenta de Instagram.

Sin embargo, dos horas antes de que se conociera el fatídico estado de los cantantes, la DJ Marcela Reyes publicó un comunicado oficial en el que habló puntualmente del tema y manifestó temer por su seguridad.

“Desde Grupo Medellín, como apoderados de Marcela Reyes, queremos hablarles sin rodeos. Hoy lo único importante es que Bayron Sánchez (B-King) y Jorge Herrera (Regio Clown) aparezcan sanos y salvos. Todo lo demás es secundario”, se lee en el primer párrafo.

Adicionalmente, dejó ver el dolor que esta situación trajo a su familia, pues aunque ya no estaban juntos y su divorcio generó controversia en internet debido a las fuertes palabras y acusaciones que se hicieron de manera repetitiva, fue un miembro importante en su hogar.

“Me duele el alma. Bayron es parte de mi historia y Jorge es un ser humano que también tiene una familia que lo espera. Les pido a todos que, por favor, no perdamos el foco: ayudemos a encontrarlos. Si alguien sabe algo, por mínimo que sea, entréguelo ya a las autoridades. Lo único que quiero es que estén bien”.

Estas fueron las palabras de la exesposa del fallecido cantante B-King. | Foto: Instagram @marcelareyes

Posteriormente, rechazó las amenazas y malos comentarios que ha estado recibiendo con el paso de los días, pues muchas personas llegaron a culparla por su desaparición, además de hacer otros juicios con respecto a su responsabilidad.

“De manera categórica y sin ambigüedades: Marcela Reyes no tiene absolutamente nada que ver con la desaparición de Bayron o de Jorge. Cualquier insinuación en sentido contrario es falsa y malintencionada. En particular, rechazamos el tratamiento infamante al que la somete la página Zona 56 (hoy, que oculta su existencia) y afecta la honra y el buen nombre de Marcela. Hemos solicitado la rectificación correspondiente y ejerceremos las acciones legales que procedan. Pero hoy, el centro no es la polémica: es la vida de dos personas".

Finalmente, manifestó que su pequeño hijo también es víctima de intimidaciones, por lo que exigen protección de las autoridades con el fin de evitar daños físicos y morales a cada uno de los miembros de su familia.

“Como consecuencia de esas declaraciones temerarias, Marcela ha recibido amenazas en su contra y –más grave aún– contra su hijo de siete años. Condenamos de forma absoluta cualquier acto de violencia y reiteramos que la desinformación irresponsable solo puede tener consecuencias lamentables para redoblar esfuerzos que inciten al odio y pongan en riesgo la vida de un menor de edad. Rechazamos todos los actos de violencia y exigimos que se investiguen y sancionen con todo el peso de la ley.