Clarividente colombiana advirtió sobre sucesos que golpearían al mundo; se estaría cumpliendo predicción: “Me causa mucho susto”

El mundo se encuentra atravesando una fuerte crisis internacional, debido a los conflictos que se desarrollan entre países y territorios. Varios mandatarios han plasmado su interés de confrontación, luchando por sus intereses e ideales para llevar a sus naciones a espacios distintos.

En este cruce de declaraciones y movimientos, se ha despertado una cruda zozobra con respecto a una posible tercera guerra mundial. Muchos están al pendiente de decisiones, relacionadas directamente con ataques o sobre avisos que se dan en el ámbito mediático.

Ante la incertidumbre de qué pasará, usuarios de plataformas digitales han recordado las predicciones lanzadas por videntes internacionales. Una de las que tocó el tema fue Ayda Valencia a inicios de 2025, recogiendo en un clip de enero lo que veía para este año.

Ayda Valencia habló sobre lo que podría ocurrir en el mundo. | Foto: YouTube Ayda Valencia

La clarividente, reconocida también por su trabajo en Ellos están aquí, había mencionado en el video de su canal de YouTube, que veía un tema preocupante en la zona oriental del mundo. Aunque no profundizó en ello, sí dejó en claro que podía pasar algo.

“Hay una cosa que me preocupa, no sé si es China o de donde, pero es de ojos rasgados. En mis meditaciones veo gente de ojos rasgados... personas entrando este 2025 en un conflicto fuerte por unificación de terrenos o invasión de territorios, tiene que ver con China y alguien más”, afirmó al inicio del post.

De igual manera, Valencia, que se refirió a sucesos en el mundo, fue enfática en que veía el impacto que tendría Estados Unidos en el mundo, llevando a un revolcón total. Esta predicción se estaría cumpliendo, teniendo en cuenta las decisiones de Donald Trump.

En sus declaraciones, la experta mencionó que estaba muy pensativa por los temas relacionados con las armas nucleares, debido al alcance que tenía esto en las potencias.

“Va a ser un revolcón bastante grande y a nivel mundial... el impacto de Estados Unidos será de forma mundial. Va a ver interferencia, el peligro de las armas nucleares. Me causa mucho susto el tema de las armas nucleares, de estos países, potencia que tiene en sus manos la capacidad de estos elementos de destrucción masiva. Veo que esto se puede complicar un poquito, afectando la economía”, explicó en ese instante.

“Va a ser un año marcado por muchas muertes. Veo, lamentablemente, muertes de muchos jóvenes y niños. La cuota va a estar muy fuerte”, agregó.