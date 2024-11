Clarividente colombiana soltó angustiantes predicciones que azotarán al mundo: “Yo les tengo pánico”

A diferencia de lo que muchos creerían, Ayda Valencia, que se encargó de revelar detalles de la muerte de la mamá de Los Patojos , fue enfática en que veía mucha agua en el mundo, superando los famosos “aguaceros”. La colombiana reiteró que no eran simples lluvias, sino cambios en el flujo de agua que llegaba a la Tierra.

“Esto no es solo en Colombia, es a nivel mundial, pero no es aguacero, veo mucha agua, mucha. Esto lo vi antes de que pasara lo del desierto del Sáhara. Todo es por cambio climático, la irresponsabilidad nuestra. Lo que veo es que no estamos exentos”, señaló en el clip.