Clarividente colombiana destapó preocupante predicción sobre suceso a finales de 2025 y advirtió: “Será un mes fuerte”

El mundo actual se encuentra experimentando toda clase de cambios en el terreno internacional, político, climático y natural, llegando a desatar crisis sociales y culturales. En la coyuntura presente, siguen tensiones, problemas ambientales y pérdidas graves que desatan desconcierto en millones de personas.

Ante este espacio rodeado de incertidumbre, varios astrólogos, expertos y videntes se aventuraron a leer cartas, realizar meditaciones y conectar con energías para hablar de predicciones para la segunda mitad de 2025, revelando si llegará un instante de tranquilidad o se desatarán nuevos sucesos.

Ayda Valencia, famosa clarividente colombiana, tomó la palabra a mitad de año y compartió un video en julio, donde habló de qué visiones tenía con respecto a los desastres naturales. Aunque acertó con los sismos y las catástrofes relacionadas con agua, allí se refirió a qué ocurriría a finales de este año.

De acuerdo con la creadora de contenido, al responder una pregunta de un seguidor, posiblemente, a finales de 2025 habría actividad en el Nevado del Ruiz, generando algunos movimientos. En sus declaraciones apuntó que no serían tragedias que cobrarían vidas, por lo que simplemente habría que estar preparados.

“Yo lo he visto. Lo veo, va a tener movimientos y para octubre va a haber más movimientos en el Nevado del Ruiz”, comentó.

Sin embargo, sí fue enfática en que octubre sería un mes en el que los temas de agua bajarían un poco y todo se relacionaría con el viento. Explicó en su clip de YouTube que se fusionarían las cosas, llevando a pasar momentos inquietantes.

“Hoy, 30 de julio, les digo a todos que para el mes de octubre van a haber muchas más cosas... veo, increíblemente, que el agua no es que se vaya completamente, sino que pasará un poquito. Habrá viento, bastante movimiento de viento con el agua y lo que se forma con esto”, afirmó con respecto a lo que veía.

“Será un mes fuerte, se nos moverá todo con las cosas que pasarán. Estaremos preparados física y emocionalmente”, agregó.

Al finalizar su video, Ayda Valencia, que habló sobre Mauricio Leal en el pasado, indicó que también habrían algunos temblores en Colombia, mientras que otros en continentes lejanos.