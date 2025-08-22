Suscribirse

Gente

Clarividente colombiana destapó preocupante predicción sobre suceso a finales de 2025 y advirtió: “Será un mes fuerte”

La reconocida escritora comentó acerca de las visiones que tenía para finales de año y alarmó sobre tema natural.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

22 de agosto de 2025, 5:12 p. m.
Ayda Valencia habló sobre lo que podría ocurrir en el mundo.
Ayda Valencia habló sobre lo que podría ocurrir en el mundo. | Foto: YouTube Ayda Valencia

El mundo actual se encuentra experimentando toda clase de cambios en el terreno internacional, político, climático y natural, llegando a desatar crisis sociales y culturales. En la coyuntura presente, siguen tensiones, problemas ambientales y pérdidas graves que desatan desconcierto en millones de personas.

Ante este espacio rodeado de incertidumbre, varios astrólogos, expertos y videntes se aventuraron a leer cartas, realizar meditaciones y conectar con energías para hablar de predicciones para la segunda mitad de 2025, revelando si llegará un instante de tranquilidad o se desatarán nuevos sucesos.

Ayda Valencia, famosa clarividente colombiana, tomó la palabra a mitad de año y compartió un video en julio, donde habló de qué visiones tenía con respecto a los desastres naturales. Aunque acertó con los sismos y las catástrofes relacionadas con agua, allí se refirió a qué ocurriría a finales de este año.

Contexto: Clarividente colombiana se destapó sobre el papa León XIV; expuso visión que tuvo y soltó detalle detrás del pontífice

De acuerdo con la creadora de contenido, al responder una pregunta de un seguidor, posiblemente, a finales de 2025 habría actividad en el Nevado del Ruiz, generando algunos movimientos. En sus declaraciones apuntó que no serían tragedias que cobrarían vidas, por lo que simplemente habría que estar preparados.

“Yo lo he visto. Lo veo, va a tener movimientos y para octubre va a haber más movimientos en el Nevado del Ruiz”, comentó.

Sin embargo, sí fue enfática en que octubre sería un mes en el que los temas de agua bajarían un poco y todo se relacionaría con el viento. Explicó en su clip de YouTube que se fusionarían las cosas, llevando a pasar momentos inquietantes.

“Hoy, 30 de julio, les digo a todos que para el mes de octubre van a haber muchas más cosas... veo, increíblemente, que el agua no es que se vaya completamente, sino que pasará un poquito. Habrá viento, bastante movimiento de viento con el agua y lo que se forma con esto”, afirmó con respecto a lo que veía.

PREDICCIONES CATÁSTROFES NATURALES

Será un mes fuerte, se nos moverá todo con las cosas que pasarán. Estaremos preparados física y emocionalmente”, agregó.

Al finalizar su video, Ayda Valencia, que habló sobre Mauricio Leal en el pasado, indicó que también habrían algunos temblores en Colombia, mientras que otros en continentes lejanos.

“Habrá temblores en Ibagué, Valledupar... me están llegando en una gran escala. Algo va a pasar en un país de ojos rasgados, por fuego no habrá, por tierra y agua sucederán cosas, pero no habrá cantidad de víctimas fatal”, concluyó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Revelan oferta de Real Madrid y Manchester United por figura de Selección Colombia: esto acabó pasando

2. Habla el papá de Valeria Afanador y dice lo que habría pasado con su hija desaparecida en Cajicá: “Tenemos clarísimo”

3. A 77 asciende el número de heridos por el atentado terrorista en Cali, tres se encuentran en estado crítico

4. Miguel Uribe Londoño será el quinto precandidato presidencial del Centro Democrático: asumirá las banderas de su hijo

5. ¿Juega Luis Díaz? Bayern Múnich confirmó su nómina titular para el debut en Bundesliga

LEER MENOS

Noticias relacionadas

videnteAyda ValenciaPredicciones

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.