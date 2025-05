Clarividente colombiana se destapó sobre el papa León XIV; expuso visión que tuvo y soltó detalle detrás del pontífice

La famosa mencionó que ella no pronosticó nada sobre esta situación, pero sí fue puntual, desde tiempo atrás, en que no sería elegido el papa negro, por lo que se habían cumplido estas palabras. Allí relató un poco de los estudios que hizo, además del análisis detrás del sacerdote que terminó ocupando este rol en la Iglesia católica.

“Mucha gente empieza a hablar que por la cara, que por lo otro, empiezan a buscarle cosas al papa. Yo, desde antes de elegir al nuevo pontífice, lo único que dije era que no veía a un papa negro... yo no pronostiqué nada. No dije nada más ”, dijo.

“Vibró chévere, me gustó la energía del papa, me encantó el nombre. Independiente de si cometió o no errores en el pasado, su energía vibra alto. El hecho de ser papa no significa que sea perfecto. Todos tenemos desaciertos en momentos de la vida, desde el corazón y el resto, enviar toda la buena energía para que haga un excelente trabajo”, agregó.