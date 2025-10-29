Suscribirse

Filtran audio de la última pelea de Baby Demoni con su pareja; hermana de la fallecida dio declaraciones

Valentina Esquín rompió el silencio y destapó a su cuñado en el pódcast de Rafael Poveda.

Redacción Semana
30 de octubre de 2025, 2:32 a. m.
| Foto: Instagram Valentina Esquín - Samor / Montaje: Semana

El pasado 15 de octubre, Alejandra Esquín, identificada en redes sociales como Baby Demoni, falleció en la ciudad de Bogotá. Aunque las circunstancias de su muerte no han sido aclaradas por los entes investigadores, miles de personas en internet han estado especulando con respecto a lo sucedido, generando polémica con los posibles responsables.

Samor, quien era su pareja para el momento de su fallecimiento, ha recibido miles de críticas y cuestionamientos en internet, por lo que decidió publicar algunos videos del lugar en el que Alejandra supuestamente, se habría quitado la vida, explicando como habría ocurrió la escena.

| Foto: Instagram @baby_demoni_ - TikTok @samor.one / Montaje SEMANA

“Este fue el laso que yo encontré, este fue el cuchillo con el que yo rompí el lazo. Si ustedes se dan cuenta, el lazo está roto. Yo no he venido a esta casa para nada”, dijo el hombre.

Esas son las palabras que se logran escuchar en la grabación de la última discusión entre Baby Demoni y Samor:

Baby Demoni: Dígame, ¿quién le dijo eso?

Samor: No le voy a decir nada.

Baby Demoni: Dígame.

Contexto: Famosa vidente destapó importante detalle en el caso de Baby Demoni: “Otra persona corre peligro”

Samor: Me dañó las gafas, ñero. Si no es verdad, entonces ¿por qué se vuelve así?

Baby Demoni: Porque usted me empujó.

Samor: Usted es una boba mentirosa. Vea como me volvió la cara. ¿Qué le da? ¿Por qué se comporta así si es mentira? Usted cree que yo soy idiota, que estos son de leche. Viene a cascarme, la enfrento, me lo niega y viene a cascarme, tras del hecho.

Hermana de Baby Demoni habló en el pódcast de Rafael Poveda

En una reciente entrevista con el periodista Rafael Poveda para su programa digital Más allá del silencio, Valentina Esquín, hermana de Alejandra se pronunció por primera vez sobre los hechos y confesó que, desde de punto de vista, Samor estaría dejando estas ‘evidencias y material probatorio’ en las redes sociales, con el fin de no ser acusado o investigado por las autoridades.

“Para librarse del tema, como si él quisiera demostrar que no tuvo nada que ver, pero en el pódcast que él hizo, él sale mostrando una grabación de la discusión que tuvo con mi hermana, como si él estuviera recolectando como pruebas para sacarlas después de lo sucedido”, indicó la familiar de la hoy fallecida creadora de contenido.

Como era de esperarse, por medio de la sección de los comentarios, muchos estuvieron compartiendo sus opiniones sobre el caso.

Contexto: Las tristes palabras que la hija de ‘Baby Demoni’ dijo en su funeral; la pequeña generó dolor

“La nena está recién operada, ni los brazos podía levantar bien, no tenía la fuerza y ese tubo no aguanta el peso de ella, es claro que es un feminicidio. Qué lo investiguen y se haga justicia“; ”Dios, pero quien se puede auto flagelar ahí! Coherencia por favor“; ”Eso no soporta a una persona“; ”Es imposible que ese tubito aguantará el peso de una persona“ y ”Qué horror hay jamás se quita la vida nadie cuanto media ella para quedar en el aire hay a esa altura“, son algunas de las palabras que se leen.

Noticias Destacadas

