Filtran audio de la última pelea de Baby Demoni con su pareja; hermana de la fallecida dio declaraciones

El pasado 15 de octubre, Alejandra Esquín, identificada en redes sociales como Baby Demoni, falleció en la ciudad de Bogotá. Aunque las circunstancias de su muerte no han sido aclaradas por los entes investigadores, miles de personas en internet han estado especulando con respecto a lo sucedido, generando polémica con los posibles responsables.

Samor, quien era su pareja para el momento de su fallecimiento, ha recibido miles de críticas y cuestionamientos en internet, por lo que decidió publicar algunos videos del lugar en el que Alejandra supuestamente, se habría quitado la vida, explicando como habría ocurrió la escena.

Baby Demoni y Samor One | Foto: Instagram @baby_demoni_ - TikTok @samor.one / Montaje SEMANA

“Este fue el laso que yo encontré, este fue el cuchillo con el que yo rompí el lazo. Si ustedes se dan cuenta, el lazo está roto. Yo no he venido a esta casa para nada”, dijo el hombre.

Esas son las palabras que se logran escuchar en la grabación de la última discusión entre Baby Demoni y Samor:

Baby Demoni: Dígame, ¿quién le dijo eso?

Samor: No le voy a decir nada.

Baby Demoni: Dígame.

Samor: Me dañó las gafas, ñero. Si no es verdad, entonces ¿por qué se vuelve así?

Baby Demoni: Porque usted me empujó.

Samor: Usted es una boba mentirosa. Vea como me volvió la cara. ¿Qué le da? ¿Por qué se comporta así si es mentira? Usted cree que yo soy idiota, que estos son de leche. Viene a cascarme, la enfrento, me lo niega y viene a cascarme, tras del hecho.

Hermana de Baby Demoni habló en el pódcast de Rafael Poveda

En una reciente entrevista con el periodista Rafael Poveda para su programa digital Más allá del silencio, Valentina Esquín, hermana de Alejandra se pronunció por primera vez sobre los hechos y confesó que, desde de punto de vista, Samor estaría dejando estas ‘evidencias y material probatorio’ en las redes sociales, con el fin de no ser acusado o investigado por las autoridades.

“Para librarse del tema, como si él quisiera demostrar que no tuvo nada que ver, pero en el pódcast que él hizo, él sale mostrando una grabación de la discusión que tuvo con mi hermana, como si él estuviera recolectando como pruebas para sacarlas después de lo sucedido”, indicó la familiar de la hoy fallecida creadora de contenido.

