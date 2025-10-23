Famosa vidente destapó importante detalle en el caso de Baby Demoni: “Otra persona corre peligro”

La muerte de Alejandra Esquin, mejor conocida en el mundo de las redes sociales como Baby Demoni, ha generado una gran cantidad de preguntas entre los colombianos, pues desde que se tuvo conocimiento de su deceso, son varias las hipótesis que han salido a flote sobre lo que pudo haber ocurrido con la creadora de contenido.

En medio de la polémica, Alexandra Vidente Mundial, una de las astrólogas con mayor reconocimiento en la actualidad, se refirió al caso y compartió lo que, según su punto de vista, pudo haber llagado a ocurrir con la mujer de 28 años.

Baby Demoni, influencer colombiana. | Foto: Instagram @baby_demoni_

“Para ser elegante y respetar a sus familiares y a mi comunidad, fíjense en algo, que ve Alexandra Vidente realmente. ¿Realmente ella lo hizo, ella misma? Así dicen por todos lados que ella misma lo hizo, el irse de este plano. Eso no es verdad”, afirmó frente a su comunidad de más de un millón de personas en TikTok.

Afirmó que habría una persona involucrada en la muerte de la mujer y estaría haciendo todo lo posible por desviar la atención y las pistas con tal de evitar llegar a ser descubierta y, posteriormente, capturada por las autoridades.

“Nos están haciendo creer esa historia, pero esa historia no es. Era una chica llena de futuro, de vida, era una chica con proyectos, yo la visualizaba en un proyecto de un reality show, tenía emprendimientos, ella no lo hizo asimismo, yo veo a una persona morena, clara, robusto", dijo.

Agregó: “Nos está mintiendo (...) Otra persona corre peligro, otra persona que la quiere. Una persona por celos“”, reveló.

Estas palabras desataron una gran cantidad de reacciones por parte del público en redes y las personas que se han mantenido pendientes al caso, no dudaron en manifestar sus opiniones.