La vida de María José Ardila, de 23 años, cambió por completo en un par de horas. Lo que parecía una noche para celebrar su cumpleaños se convirtió en una pesadilla que acabó con su vida.

La joven, quien era madre de un hijo, terminó en una unidad de cuidados intensivos de una clínica de la ciudad de Cali luego de sufrir serias complicaciones de salud tras un reto de licor.

La mujer se encontraba en una discoteca y el reto consistía en consumir varias bebidas alcohólicas en el menor tiempo posible. Esto habría generado que María José perdiera el conocimiento.

Su padre, Andrés Ardila, está devastado tras esta situación que vivió su hija, donde los médicos no le dieron esperanzas de vida, por lo que confirmó en diálogo con diario El País de Cali que su hija murió.

“Mi hija falleció, la desconectaron a las 4:00 de la tarde, estamos consternados en la clínica, esperando que venga Medicina Legal, y tratando de estar lo más cerca de ella en su último momento”, dijo en el mencionado medio.

María José Ardila fue diagnosticada con muerte cerebral luego de participar en el peligroso reto. | Foto: Montaje El País: TikTok (@majoaa2810) / Instagram (@tubarco)

El padre aprovechó el momento para cuestionar la falta de atención por parte del establecimiento en el que se encontraba su hija debido a que se desmayó y vomitó en el lugar.

"Le hubiera salvado la vida haber tenido un paramédico o una ambulancia donde le hubieran dado los primeros auxilios. Nadie de la discoteca la atendió; llamaron a un amigo porque los taxis no paraban creyendo que la niña iba borracha. Se perdió demasiado tiempo y esto conllevó este resultado", detalló en entrevista con La FM.

El premio del reto que ofrecía la discoteca era de millón y medio de pesos. La joven, quien participó de la actividad para ayudar a una amiga que necesitaba el dinero, debía tomarse seis rondas de licores en determinado tiempo.

En la imagen, la joven María José Ardila. | Foto: Cuenta en TikTok: majoaa2810

“El cumpleaños de ella fue el 28 de octubre y el día anterior cumplía años una amiga de ella. Fueron a comer y después los invitaron a un bar en Cali donde tienen ese concurso de tomar tanto licor”, relató el padre en la mencionada emisora.