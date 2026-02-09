CALI

Amiga de María José Ardila, joven que murió en medio de un reto de licor, hizo aterradora revelación: “nunca le permitieron”

Todo ocurrió en una reconocida discoteca ubicada en Cali.

Redacción Nación
9 de febrero de 2026, 11:37 a. m.
María José Ardila en medio del reto de licor.
María José Ardila en medio del reto de licor. Foto: Pantallazos de video del programa Séptimo Día.

A finales de octubre del año pasado, una joven de 23 años identificada como María José Ardila murió tras haber participado en un reto de licor en la discoteca Sagsa.

De acuerdo con una amiga de Ardila, a la discoteca llegaron el 25 de octubre con la intención de celebrar un cumpleaños, lejos de imaginarse que todo terminaría en tragedia.

Transcurridos pocos meses de esa tragedia, Nicolle Cañas, amiga de Ardila, rompió el silencio en entrevista con el programa Séptimo Día de Caracol Televisión.

De acuerdo con Cañas, una vez llegaron a la discoteca compraron una botella de aguardiente y pasada la media noche, Ardila se sometió al reto del licor

“De esa botella casi no consumimos. Consumimos como dos shot cada una. Estábamos esperando para empezar el reto; En la mesa habían varias copas. Varias botellas ahí”, empezó contando Cañas.

A la una de la madrugada empezó el reto del licor y Ardila fue la primera en participar. Cuando habían transcurrido varios minutos, Ardila se empezó a sentir mal debido a la excesiva ingesta de licor.

Sin embargo, según Cañas, a pesar de que Ardila se empezó a sentir mal, los organizadores del evento en la discoteca le prohibieron tomar agua para estabilizarse.

María José Ardila
La joven era madre de un bebé de tan solo 10 meses. Foto: Redes sociales de María José Ardila y pantallazo de video de la cuenta en X @tubarconews

María José quería como tomar agua durante los retos, pero nunca se lo permitieron. Que no podía tomar nada más que no fuera el licor del reto”, fue la aterradora revelación que hizo Cañas en Séptimo Día.

De hecho, en un video que grabó Cañas, efectivamente se escucha a Ardila decirle a los organizadores del evento: “¿puedo tomar algo adicional?“. Mientras tanto, un hombre le dice que ”no".

Según Cañas, a Ardila sus amigas le alcanzaron a decir que ella estaba mal, que se fueran, pero que esta les aseguró que podía terminar el reto.

Al final, el estado de salud de Ardila empeoró y, afirmó Cañas, en la discoteca no había ni un paramédico, ni una ambulancia, para trasladarla hasta un hospital. Fue un amigo de ellas quien después de un tiempo prolongado llegó hasta el lugar para llevarla de urgencia a una clínica. Sin embargo, ya era tarde.

Cuenta en X @tubarconews y redes sociales de María José Ardila.
María José Ardila estaba próxima a irse para Estados Unidos a vivir con su pareja. Foto: Cuenta en X @tubarconews y redes sociales de María José Ardila.

Vimos que la boca de ella estaba llena de comida. En ese momento yo intenté abrirle la boca, pero la mandíbula de María José estaba súper rígida; El establecimiento nunca nos brindó ayuda, lo único que nos dieron fue la canasta de basura para que María José vomitara”, agregó Cañas en el programa citado anteriormente.

Una vez llegó un amigo de Ardila en un carro, llevaron a la joven a una clínica donde murió, tras haber arribado a eso de las 2:00 a. m. del 26 de octubre.

