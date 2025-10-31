Conmovedor mensaje de familia de María José Ardila, joven que murió en Cali tras participar en un reto de licor: “Guardo tu inmenso amor”

En las últimas horas murió la joven María José Ardila, luego de luchar varios días por su vida en una clínica de Cali, hasta donde llegó el pasado sábado 25 de octubre en grave estado de salud, tras haberse desplomado mientras participaba en un reto de licor en la discoteca Sagsa Bar.

“Mi hija falleció, la desconectaron a las 4:00 de la tarde [de ayer jueves], estamos consternados en la clínica, esperando que venga Medicina Legal, y tratando de estar lo más cerca de ella en su último momento”, dijo Andrés al medio regional El País.

Transcurridas pocas horas de la muerte de la joven, su familia, más exactamente su suegra de nombre Ingrid Bibiana Carvajal, compartió a través de Facebook una imagen junto a un conmovedor mensaje.

En el costado izquierdo de la imagen, María José Ardila mientras participaba en el reto de licor en la discoteca. | Foto: Cuenta en X @tubarconews y redes sociales de María José Ardila.

En la imagen compartida por la suegra de María José se puede leer: “Dios te llevó, pero en mi mente y memoria guardo tu inmenso amor”.

Entre tanto, en el escrito que acompaña la imagen en Facebook, Carvajal confirma el deceso de María José y recalca que el esposo de la joven está “destrozado”.

“Estamos de luto…Les comunico que mi nuera, María José Ardila Álvarez de Carvajal, acaba de fallecer a los 23 años de edad, quedando mi hijo destrozado y el bebé de 10 meses de nacido sin su mamá. Mi más sentido pésame para mi hijo y familia, como a los padres y familia de ella. Que descanse en paz", dijo puntualmente la suegra de María José en la citada red social.

La Publicación en Facebook de Ingrid Bibiana Carvajal, suegra de María José Ardila. | Foto: Cuenta en Facebook de Ingrid Bibiana Carvajal,

En las últimas horas, la discoteca que organizó el reto del licor emitió un breve comunicado en el que aseguraron estar colaborando con las autoridades para esclarecer las causas puntuales de la muerte de María José.

“Sagsa Bar lamenta con profunda tristeza los hechos ocurridos el sábado 25 de octubre del presente año. Expresamos nuestra solidaridad, apoyo y acompañamiento a la familia en este difícil momento y reafirmamos nuestra disposición a brindar todo el apoyo y colaboración necesarios desde el lugar que nos corresponda”, indicaron desde la discoteca.

En entrevista con la emisora La FM, Andrés Ardila, padre de María José, contó que su hija cumplió años el pasado martes 28 de octubre, mientras luchaba por su vida en la clínica.

"El cumpleaños de ella fue el 28 de octubre y el día anterior cumplía años una amiga de ella. Fueron a comer y después los invitaron a un bar en Cali donde tienen ese concurso de tomar tanto licor. Es una locura, es tomarse demasiado trago, cinco o seis botellas de trago en cinco minutos", dijo.

Así mismo, entregó algunos detalles de lo ocurrido el pasado sábado 25 de octubre en la discoteca Sagsa Bar.