Se conoce el motivo por el que María José Ardila participó en reto de licor que la mató: habló su papá y reveló todo

El progenitor de la joven relató la forma en la que ocurrió todo lo que desencadenó la muerte de su hija.

Redacción Nación
31 de octubre de 2025, 2:04 p. m.
En la imagen, la joven María José Ardila.

Hay consternación en Cali por el caso de María José Ardila, la joven de 23 años que murió después de aceptar participar en un reto relacionado con licor al interior de una discoteca.

La mujer quedó con muerte cerebral, por lo que la familia tomó la decisión de desconectarla después de que los médicos confirmaran que la situación no iba a cambiar y nada más se podía hacer.

María José Ardila

Andrés Ardila, papá de la víctima, habló con la emisora La FM y entregó detalles de cómo ocurrió todo. Además, reveló la razón por la que su hija decidió participar en el desafío que finalmente acabó con su vida.

“El cumpleaños de ella fue el 28 de octubre y el día anterior cumplía años una amiga de ella. Fueron a comer y después los invitaron a un bar en Cali donde tienen ese concurso de tomar tanto licor“, dijo.

Contexto: Conmovedor mensaje de familia de María José Ardila, joven que murió en Cali tras participar en un reto de licor: “Guardo tu inmenso amor”

De acuerdo con el hombre, el reto consistía en tomar entre cinco y seis botellas de alcohol en tan solo cinco minutos. “Es demasiado”, sostuvo.

Tras participar, María José perdió el conocimiento y empezó a bronco aspirar su vómito, lo que le impidió la respiración durante al menos 17 minutos, por lo que la llevaron a un hospital.

“La niña llega prácticamente muerta a la clínica, a urgencias. Ahí la veo morir y veo cómo la reviven, la entuban, pero el daño cerebral era complicado", comentó.

María José Ardila

El papá de la joven afirmó que su hija se hubiera podido salvar si el bar en el que estaba hubiera tenido un paramédico que le hubiera prestado atención cuando comenzó a sentirse mal y perdió el conocimiento.

De hecho, sostuvo que nadie del establecimiento ayudó a su hija y que, además, los taxis tampoco les colaboraron porque pensaban que estaba borracha. “Se perdió demasiado tiempo y esto conllevó este resultado“, expresó.

Contexto: Muerte de María José Ardila en Cali: se pronunció discoteca donde la joven hizo el reto de licor

El progenitor de María José contó el motivo por el que, al parecer, la mujer tomó la decisión de participar en el reto. Según su relato, su hija solo buscaba ayudar a una amiga que estaba pasando por una difícil situación económica.

“No sé si fue el momento o los amigos; en el video se ve cómo la animaron diciéndole que ella puede, que es una berraca. Ella aceptó el reto para ayudar a una amiga de ella que necesitaba el dinero“, señaló.

El hombre también explicó que dentro de los planes de su hija estaba irse a Estados Unidos para reunirse con el papá de una niña que tiene, ya tenía papeles y estaba ultimando detalles. De hecho, indicó que duró mucho tiempo sin tomarse un solo trago.

Ahora, Andrés debe despedir a su hija junto a su familia y, al mismo tiempo, estudia con sus abogados las acciones legales que tomará en contra del bar en el que ocurrió todo, ya que para él está más que claro que ese tipo de retos son muy peligrosos y que el sitio no respondió de manera adecuada a la emergencia.

