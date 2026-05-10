El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, no completa un mes de haberse posesionado como superintendente nacional de Salud y sus opositores ya cuestionan sus primeras decisiones: sacudió la entidad y está nombrando a las personas que lo han acompañado durante años.

Este domingo, 10 de mayo, la página oficial de la Presidencia confirmó el nombramiento de Jhonatan Stiven Villada Palacio como superintendente delegado 23 del despacho del superintendente delegado para entidades de aseguramiento en salud.

Es paisa, abogado de la Universidad de Medellín, especialista en derecho laboral y de la seguridad social, y especialista en contratación estatal. También es magíster en contratación estatal. Es decir, no tiene experiencia académica en el sector salud.

Daniel Quintero, superintendente nacional de salud. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Fue director regional de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, vicepresidente de las Empresas Públicas de Medellín, secretario de despacho en la Alcaldía de la capital antioqueña y, durante años, fue docente de ciencias sociales de la Universidad de Medellín, entre otros cargos.

El senador electo del Centro Democrático, Andrés Forero, cuestionó la designación de Villada Palacio. “Daniel Quintero sigue poniendo a amigotes cuestionados y sin experiencia en el sector salud en la Super. Ahora el turno es del cuestionado Johnatan Villada, quien, sin tener experiencia laboral relacionada, como exige el manual de funciones, será el nuevo delegado de aseguramiento”, expresó Forero.

Andrés Forero y Daniel Quintero. Foto: Semana

Recientemente, el senador electo dijo que el político paisa decidió convertir las SuperSalud “en el escampadero de sus amigotes políticos, sin importar si saben o no de salud, si su formación o trayectoria profesional ha estado relacionada con el sector. Aun así, decidió darles las más altas dignidades”.

Forero denunció cómo, según él, Daniel Quintero “cambió manuales de funciones para que el arquitecto Sergio Andrés López Muños, quien está investigado con Quintero en el escándalo de corrupción de Aguas Vivas, sea su asesor”.

De otro lado, Forero habló del “bodeguero, Juan David Duque, que nada sabe del sector salud y será el delegado para la protección al usuario en la Superintendencia Nacional de Salud”:

Y Esteban Restrepo, a quien Forero llamó “un profesional en negocios internacionales”, será el secretario general de la Superinedencia”.

Según el congresista, “estas tres personas están rodeadas de escándalos. Por eso, anunció desde el Congreso un seguimiento a las actuaciones que adelantan estas personas porque no voy a permitir que hagan en la Superintendencia Nacional de Salud lo que hicieron en la Alcaldía de Medellín”.

El diario El Colombiano, que le ha seguido de cerca las movidas políticas de Daniel Quintero en Medellín, se refirió en una de sus notas a Jhonatan Steven Villada.

Gustavo Petro nombró a Daniel Quintero en la Supersalud a escasos meses de finalizar su gobierno. Foto: Montaje Presidencia / Superintendencia Nacional de Salud

“Es tal vez uno de los secuaces menos conocidos del exalcalde de Medellín Daniel Quintero. Por algún tiempo fue su secretario general en la Alcaldía y luego, contra viento y marea, lo puso como vicepresidente jurídico de EPM. En julio del 2025, aterrizó en ISA, la empresa más grande de transmisión de energía del país, y en ella Villada estaría haciendo maniobras con un jugoso contrato en la filial de ISA en Perú”, se lee en la edición del 6 de febrero de 2026.