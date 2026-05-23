Comunidades indígenas Misak y Nasa logran acuerdos para superar las confrontaciones

Las comunidades indígenas Misak y Nasa, en el Cauca, llegaron en las últimas horas a unos acuerdos para buscar superar los conflictos que se vienen presentando entre estos dos pueblos y que se agravaron tras los fuertes enfrentamientos que se presentaron esta semana en el municipio de Silvia.

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Los acuerdo se lograron gracias a la intermediación humanitaria de la Defensoría del Pueblo, la ONU Colombia, la Iglesia Católica, el Ministerio del Interior, la Procuraduría General, la Personería y la alcaldía de Silvia, Cauca.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, estos acuerdos alcanzados en la madrugada de este sábado serán expuestos ante el presidente de la República, Gustavo Petro, en la audiencia que sostendrá con las comunidades.

Entre los puntos del acuerdo se destaca el ingreso de una misión humanitaria al sector de La Ensillada, zona donde se presentaron los enfrentamientos, para extraer el cadáver del comunero Misak y la entrega de los comuneros que se encontraban retenidos.

Dentro del acuerdo se estipuló el desescalonamiento del lenguaje, el uso adecuado y responsable de las informaciones y comunicados en las redes sociales y la no agresión entre los pueblos.

“Hacemos una invitación al diálogo y a la solución de las conflictividades dentro de un ambiente de concertación, respeto y tolerancia”, señaló la Defensoría del Pueblo en el comunicado leído a la opinión pública.

El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, ya había hecho un duro pronunciamiento tras los lamentables hechos ocurridos el pasado jueves en medio de lo que sería una disputa territorial.

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Eljach fue enfático en que esta situación se tiene que empezar a solucionar mediante el diálogo y la concertación entre los pueblos y les pidió que “empecemos a trabajar estos temas como seres civilizados”.

La vicepresidenta Francia Márquez rechazó en días pasados esta difícil situación e hizo un llamado a los involucrados para que dejen de lado la violencia y encuentren una solución de manera pacífica.

“Pongamos el diálogo social en el centro de esta coyuntura. No es posible que entre pueblos que hemos vivido violencias históricas, inequidades y desigualdades, tengamos que acudir a la agresión para resolver nuestras diferencias”, señaló.

Vicepresidenta Francia Márquez y enfrentamientos entre indígenas en el Cauca. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: API

Márquez se puso a disposición de las comunidades indígenas para ayudar a construir caminos que lleven al diálogo y con los cuales, más allá de las diferencias que existan, se pueda cuidar la vida de todas las personas.

“Hago este llamado desde el respeto, porque nuestro Cauca ha sufrido demasiado. Nuestro pueblo ha padecido la violencia y el abandono. Pero insisto: no puede ser la violencia la que resuelva nuestros problemas”, dijo.