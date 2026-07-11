UNGRD activó la respuesta de emergencia en el piedemonte llanero tras la declaratoria de calamidad pública en Arauca

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) activó la respuesta de emergencia en el piedemonte llanero luego de que se aprobara la declaratoria de calamidad pública en el departamento de Arauca, como consecuencia de las graves afectaciones ocasionadas por las intensas lluvias registradas durante las últimas 48 horas.

Arauca, incomunicada: inundaciones acabaron con varios puentes y tienen a más de 5.000 familias afectadas

La decisión fue adoptada durante un Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, liderado por el director de la UNGRD, Javier Pava Sánchez, quien además realizó un sobrevuelo por los municipios de Tame y Arauquita para evaluar de primera mano la magnitud de la emergencia.

#EsNoticia | UNGRD activó la respuesta de emergencia en el pie de monte llanero tras la declaratoria de calamidad pública en Arauca



• El director de la UNGRD, @javier_pava_s, lideró el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo en el que se aprobó la declaratoria de calamidad… pic.twitter.com/lvM9schaGE — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) July 11, 2026

De acuerdo con el balance presentado por la Gobernación de Arauca, más de 9.000 familias resultaron damnificadas por las inundaciones y crecientes súbitas, mientras que cuatro puentes estratégicos para la conectividad del departamento registran daños de consideración.

“Estamos en Arauca, después de haber realizado un consejo departamental de gestión del riesgo de desastres y un sobrevuelo por Tame y Arauquita. De acuerdo con el balance que presentó el señor gobernador, tenemos una afectación de más de nueve mil familias damnificadas y daños en cuatro puentes estratégicos de comunicación del departamento”, afirmó Pava.

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El director de la entidad anunció que ya se encuentra en marcha el desplazamiento, junto con el Instituto Nacional de Vías (Invías), de un puente que permitirá restablecer la conectividad entre Arauca y Norte de Santander, específicamente en el corredor Saravena-Cubará, considerado fundamental para la movilidad de las comunidades y el transporte de ayuda humanitaria.

Asimismo, informó que el Gobierno nacional adelanta conversaciones con las autoridades de Venezuela para establecer un protocolo que permita habilitar un corredor humanitario binacional, con el fin de facilitar la atención de las poblaciones afectadas a ambos lados de la frontera, donde también se reportan inundaciones.

Javier Pava Sanchéz, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Foto: Cesar Carrion / Presidencia

Pava explicó que la atención de la emergencia continuará en otros departamentos del oriente del país, entre ellos Boyacá, Casanare y Norte de Santander, donde las lluvias también han generado afectaciones significativas.

Finalmente, el director de la UNGRD advirtió que estos eventos extremos evidencian los impactos cada vez más severos del cambio climático.

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“Ahora estamos enfrentando excesos de lluvia, pero en unos meses estaremos viviendo el escenario contrario, con déficit de precipitaciones y una sequía bastante compleja. No podemos negar que esta es una realidad del cambio climático, cuyos efectos serán cada vez más intensos y de mayor magnitud, por lo que se requieren decisiones políticas coherentes para enfrentar este desafío”, concluyó.