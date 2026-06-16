Autonomía regional del Caribe: inicia debate clave para crear la primera Región Entidad Territorial de Colombia

La Comisión Primera del Senado discutirá el primer debate del proyecto de ley orgánica que propone convertir la Región Administrativa y de Planificación (RAP Caribe) en una Región Entidad Territorial (RET), figura prevista en la Constitución que ampliaría las capacidades de gestión, planeación y ejecución de los departamentos del Caribe.

Caribe presenta plan de acción para el sector energético regional y nacional

El proyecto es considerado uno de los procesos de descentralización más avanzados del país y, de ser aprobado, convertiría a la Región Caribe en la primera en transitar hacia este modelo institucional. La iniciativa cuenta con respaldo de gobernadores, congresistas de distintas colectividades, la Federación Nacional de Departamentos y el Gobierno Nacional.

La propuesta cobija a Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre, departamentos que integran actualmente la RAP Caribe. Para continuar su trámite legislativo, requiere 11 votos favorables en la Comisión Primera del Senado. En caso de no aprobarse en esta legislatura, el proyecto deberá iniciar de nuevo su trámite. Si avanza, pasará a la plenaria del Senado.

Sobre la iniciativa, el gobernador del Atlántico y presidente de la RAP, Eduardo Verano de la Rosa, afirmó que “este proyecto representa una oportunidad histórica para profundizar la descentralización y acercar las decisiones a los territorios. No estamos hablando de separación ni de independencia, sino de darles a las regiones las herramientas necesarias para resolver sus desafíos con mayor eficiencia, autonomía y capacidad de gestión. El Caribe puede convertirse en la primera región de Colombia en abrir este camino para todo el país”.

Caribe colombiano. Foto: Getty Images

Entre los argumentos del proyecto se mencionan desafíos como la estabilidad energética, la erosión costera y la conectividad vial y ferroviaria, que requieren coordinación regional. En ese sentido, Jesús Pérez Benito-Revollo, gerente de la RAP Caribe, señaló que “la aprobación de este primer debate sería un paso trascendental para construir una Colombia más descentralizada. Hoy existen problemáticas regionales como la energía, la erosión costera o la conectividad que requieren soluciones integrales y una visión regional. Esta iniciativa busca precisamente que las regiones puedan asumir competencias con los recursos necesarios para generar resultados concretos para la gente.”

La discusión también plantea fortalecer la planificación de proyectos de infraestructura y desarrollo económico. La gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, indicó que “la Región Caribe ha demostrado que cuando trabajamos unidos podemos construir soluciones de largo plazo para nuestros ciudadanos. Esta iniciativa fortalece la capacidad de los territorios para planear, ejecutar y responder a retos compartidos, impulsando el desarrollo, la competitividad y una mejor calidad de vida para millones de habitantes del Caribe colombiano”.